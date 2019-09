La ville de Montréal invitera les citoyens à se prononcer sur l’avenir des circulaires dans le cadre d’une consultation publique qui se déroulera aux mois d’octobre et de novembre.

Raphael Pirro

La Presse

La consultation portera sur «l’encadrement et la distribution du matériel publicitaire sur le territoire de la Ville de Montréal», indique-t-on dans un communiqué de presse publié mercredi.

L’idée de tenir une consultation a été déposée par un groupe de citoyens, qui souhaitent l’adoption d’une série de mesures.

Tout d’abord, le groupe propose d’autoriser la distribution de circulaires sur une propriété uniquement si les résidants l’acceptent «expressément». En deuxième temps, on souhaite remplacer le sac de plastique par «un emballage qui n’a pas à être séparé du contenu pour être recyclé», comme c’est le cas actuellement. Finalement, les citoyens à l’origine de l’initiative proposent que les contrevenants soient sujets à des sanctions financières.

La consultation est organisée par la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs de la Ville, et se déploiera en deux phases : une séance d’information le 3 octobre ; l’audition des mémoires et des opinions les 25 et 30 octobre, ainsi que le 1er novembre. Près de trois semaines plus tard, soit le 20 novembre aura lieu l’adoption des recommandations de la commission.