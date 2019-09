La police de Laval demande l’aide du public pour retrouver des camions qui ont déchargé des déchets illégalement pendant tout l’été sur la voie publique et sur un terrain vacant près de l’autoroute 440.

Vincent Larouche

La Presse



Les événements se sont produits entre les mois de juin et août dernier, à l’angle des rues Gaumont et Belgrand, près des autoroutes 440 et 19.

« Plusieurs camions se seraient dirigés à cet endroit afin de décharger des déchets sur un terrain vacant ainsi que sur la voie publique. Il s’agirait de camions lourds de couleur rouge et blanc », affirme le Service de police de Laval (SPL) dans un communiqué. Des images de trois camions ont été captées par une caméra de surveillance.

PHOTO TIRÉE D'UNE VIDÉO

Ce sont les cols bleus de la Ville qui ont signalé le problème. Les matières déchargées de nuit comprenaient des déchets domestiques, de la terre et de la roche, ainsi que des rebuts de construction ou démolition, selon une porte-parole du corps policier.

« La protection de l’environnement est une valeur importante des Lavallois. Le SPL tient à rappeler qu’il est strictement interdit de déposer ou jeter tout déchet en bordure de la voie publique », précise le communiqué.

« Les déchets jetés illégalement ont tous été ramassés» et ne causent aucun impact sur l'environnement, selon la police.