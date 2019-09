Des épisodes de congestion en pleine nuit pourraient se produire aux abords du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, entre la Rive-Sud et Montréal.

Les automobilistes qui roulent la nuit sur le réseau autoroutier de Montréal auront de la compagnie encombrante au cours des prochains mois, alors que les camions, niveleuses et rouleaux d’asphalte seront à l’œuvre simultanément sur l’autoroute Métropolitaine (A40) et dans le secteur du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, sur l’autoroute 25.

Bruno Bisson

La Presse

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a amorcé, dimanche, des travaux d’asphaltage et de réparations de la chaussée sur l’ensemble de la Métropolitaine, à partir du boulevard Lacordaire, dans l’est de Montréal, jusqu’à l’échangeur Côte-de-Liesse, au carrefour de l’autoroute 520.

«Bien que les travaux soient réalisés durant la nuit, insiste le MTQ, le secteur ciblé par une fermeture sera à éviter. Des épisodes de congestion sont à prévoir», et ce, même si les entraves n’affecteront pas les usagers pendant les heures de grande circulation.

Le ministère recommande aux automobilistes et aux camionneurs d’utiliser les autoroutes 20 (Montréal), 30 (Rive-Sud) ou 440 (Laval et banlieue nord).

Ce chantier de 29 millions $ se poursuivra jusqu’en novembre, et reprendra ensuite au mois de mai 2020. Il faudra trois saisons de travaux pour compléter le travail, au mois de décembre 2021.

Le chantier pourrait être en opération sept jours sur sept, mais toujours de nuit. Il entraînera la fermeture complète de segments d’autoroutes, seulement une direction à la fois, et les chemins de détour seront balisés pour permettre aux usagers de contourner les zones de travaux. Le MTQ assure que les voies rapides et leurs voies de desserte ne seront jamais complètement fermées simultanément.

Les fermetures des voies rapides de l’autoroute Métropolitaine seront en vigueur selon l’horaire suivant :

Du dimanche au jeudi, de 23 h à 5h matin. Du vendredi au samedi, de minuit à 7h du matin. Du samedi au dimanche, de minuit à 8h du matin.

Tunnel Lafontaine

Des épisodes de congestion en pleine nuit pourraient aussi se produire aux abords du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, entre la Rive-Sud et Montréal, en raison de travaux d’asphaltage et de réparation de la chaussée prévus à compter de la semaine prochaine sur l’autoroute 25 entre la rue Tellier, à Montréal, et l’île Charron, à Longueuil.

Comme pour l’autoroute Métropolitaine, ces travaux pourraient se dérouler sept jours sur sept, dans l’une ou l’autre des directions, en incluant le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine.

À partir du 23 septembre, en semaine, les fermetures complètes ou partielles (deux voies sur trois) des voies de l’A25 débuteront vers 22h30, pour se poursuivre jusqu’à 5h du matin. Cet horaire sera légèrement décalé lors des fermetures de week-end.

Ces travaux estimés à 3,7 millions $ exigeront une quinzaine de fermetures partielles et près d’une dizaine de fermetures nocturnes complètes de l’autoroute 25, et ce, dans chacune des deux directions, d’ici le mois de novembre prochain.

Lors de ces fermetures, les automobilistes seront invités à utiliser le pont Jacques-Cartier entre Montréal et la Rive-Sud.

Les deux contrats d’asphaltage ont été attribués par le MTQ à l’entreprise montréalaise Roxboro Excavation.