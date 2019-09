Des fermetures affecteront les automobilistes de la grande région de Montréal ce week-end, notamment sur les autoroutes 20 et 15 et sur le pont Jacques-Cartier. Des détours sont à prévoir.

Janie Gosselin

La Presse

L’autoroute 20

ILLUSTRATION MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture A20 ouest entre Turcot et Saint-Pierre, fin de semaine du 13 septembre.

L’autoroute 20 Ouest sera fermée entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre à compter de vendredi soir, 23 h 59, jusqu’à lundi, à 5 h. Un détour est proposé par la bretelle pour l’autoroute 15 Nord, en passant par la bretelle pour l’autoroute 40 Ouest et la sortie 65.

Durant cette même période, les bretelles de la route 136 Ouest et celle menant de l’autoroute 15 Sud à l’autoroute 20 Ouest seront fermées par défaut. Les automobilistes sont invités à prendre la sortie 61 par la bretelle pour l’autoroute 15 Sud, avant de prendre les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l’Église, le boulevard De La Vérendrye et l’entrée de la 15 Nord.

La bretelle de l’autoroute 15 Nord, venant du pont Samuel-De Champlain, à l’autoroute 20 Ouest est également fermée.

Durant ces travaux, l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue ne sera pas accessible non plus. Un détour est suggéré via la rue Pullman, le boulevard Angrignon Sud, la rue Notre-Dame Ouest, l’avenue Saint-Pierre, la rue Richmond et l’autoroute 20 Ouest, par l’entrée de la 1re Avenue. Les camionneurs, quant à eux, doivent prendre Dollard Sud et faire demi-tour à l’endroit prévu pour revenir par l’avenue Saint-Pierre et la rue Richmond.

ILLUSTRATION MINISTÈRE DES TRANSPORTS Rue Notre-Dame Ouest, du 12 au 17 septembre.

Du côté de l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle menant de l’autoroute 20 Ouest à la route 138 Ouest sera elle aussi fermée par les travaux.

Échangeur Turcot

ILLUSTRATION MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermetures dans l’échangeur Turcot, fin de semaine du 13 septembre (Groupe CNW/ministère des Transports)

De vendredi, 23 h 59, à lundi matin, 5 h, des travaux auront lieu dans l’échangeur Turcot. La bretelle de l’autoroute 15 Sud à l’autoroute 720, vers le centre-ville, sera fermée. Les usagers de la route sont invités à prendre la bretelle pour l’autoroute 15 Sud, sortie 60, pour l’autoroute 10 Ouest vers le centre-ville, le boulevard Robert-Bourassa et l’autoroute 720 Est ou la rue Saint-Antoine Est.

La bretelle menant à l’autoroute 15 Nord à partir de l’autoroute 20 Est sera aussi fermée et un détour par la bretelle pour la 15 Sud, sortie 61, est proposé pour rejoindre la 15 Nord.

Pendant la même période, un détour par la sortie 3 viendra atténuer la fermeture de la sortie 2, sur la route 136 Est.

Autoroute 15

ILLUSTRATION MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture A15 nord, secteur de l’Île des Sœurs, fin de semaine du 13 septembre (Groupe CNW/ministère des Transports)

L’autoroute 15 Nord sera complètement fermée de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h entre la sortie 58 et l’entrée du boulevard De La Vérendrye/rue Saint-Patrick. Les usagers de la route dans ce secteur du pont Samuel-De Champlain/L’Îles-des-Sœurs sont donc invités à passer par l’autoroute 10 Ouest, le boulevard Robert-Bourassa, la rue Saint-Antoine Est et l’entrée pour l’autoroute 720 jusqu’à l’échangeur Turcot. À noter qu’en raison des travaux, les entrées en provenance de L’Île-des-Sœurs/boulevard René-Lévesque/rue Jacques-Le Ber et du boulevard Gaétan-Laberge seront fermées.

Pont Jacques-Cartier

Entre vendredi, 22 h, et lundi, 5 h, une seule voie sera ouverte sur le pont Jacques-Cartier en direction de Montréal dans la sortie pour l’avenue De Lorimier Nord et la rue Sherbrooke. En direction de Longueuil/Rive-Sud, la bretelle de sortie menant du pont à a route 132 Est et Ouest et à la rue Sainte-Hélène sera fermée. Le détour prévoit de prendre la bretelle pour la route 134 Ouest et de faire demi-tour au boulevard Curé-Poirier. Une voie sur deux sera aussi fermée dans les accès de l’avenue Papineau Nord et Sud pour le pont vers la Rive-Sud. Par contre, sur le pont, les deux voies seront disponibles dans chaque direction.

Autoroute 30

L’autoroute 30 sera fermée la nuit, de 20 h à 6 h, de vendredi à lundi, à Salaberry-de-Valleyfield, entre la sortie 13 et l’entrée de la route 338 à Les Cèdres, incluant le pont à péage Serge-Marcil. Un détour est proposé par l’autoroute 530 Ouest, sortie 5 et l’autoroute 20 Est ou Ouest. En direction est, le détour prévoit la sortie 17 pour les automobiles et la sortie 22 pour les camions.