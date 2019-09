La Corporation de gestion des marchés publics pourra élire un nouveau conseil d’administration, composé majoritairement de membres externes.

Suzanne Colpron

La Presse

La procédure judiciaire, entreprise par Me Jean Lozeau, au nom de quatre marchands de longue date du marché Jean-Talon, a été abandonnée mardi matin en cour au terme d’une entente entre les parties.

L’ordonnance de sauvegarde, déposée le 23 août par Me Lozeau en Cour supérieure, visait à empêcher la tenue d’une assemblée générale des membres de la Corporation pour nommer un conseil d’administration, à la suite de la démission en bloc de tous les administrateurs, le 9 août.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Me Jean Lozeau

« Étant donné que les membres du conseil d’administration ont démissionné en bloc, les pouvoirs de la directrice générale (Isabelle Laliberté) sont excessivement limités, a reconnu Me Lozeau. Pour permettre d’avoir des mandats clairs du côté de la Corporation, j’ai accepté de renoncer à présenter ma demande de sauvegarde et permettre la tenue d’une assemblée des membres afin d’élire un conseil d’administration. »

Le nouveau conseil sera élu le 8 octobre en assemblée générale. Il comprendra cinq membres externes et quatre membres de la Corporation, qui sont des marchands ou des maraîchers.

Le règlement sur la composition du conseil d’administration a été modifié, lors d’une assemblée générale tenue le 14 mars, pour admettre des membres externes. Les membres présents ont voté à 64 % en faveur de la modification.

Me Lozeau prétend qu’il aurait fallu obtenir un pourcentage de 66 % (2/3 de membres) – et non 64 % – pour que ce changement soit valable.

Cette question sera éventuellement débattue sur le fond. En attendant, Me Lozeau ne renonce pas à son autre ordonnance de sauvegarde qui vise à protéger le statut de membre de ses clients et le renouvellement de leurs baux au marché Jean-Talon.

Ces quatre clients sont les frères Bruno et Lino Birri, Antonino Bono et François Chenail. Ils craignent de perdre les emplacements qu’ils occupent au marché Jean-Talon depuis des décennies, et nient avoir agi dans l’illégalité.

Dans une déclaration déposée le 5 septembre, à la chambre commerciale de la Cour supérieure, la directrice générale de la Corporation, Isabelle Laliberté, rapporte que plusieurs membres ont commis des irrégularités au fil des ans : sous-location de kiosques, dédoublement de statut de membre, cession d’emplacements pour plusieurs centaines de milliers de dollars, stratagèmes pour obtenir des cartes du MAPAQ pour louer des emplacements commerciaux dédiés aux producteurs agricoles, présence d’une « loi du silence » pour empêcher la dénonciation de membres délinquants…

« Pour obtenir quelque ordonnance de nature injonctive, encore faudrait-il que les demandeurs se soient comportés, comme membre et comme demandeurs, comme des justiciables sans reproche », peut-on lire dans sa déclaration.

Les parties doivent revenir en Cour le 15 octobre pour déterminer la suite des procédures.