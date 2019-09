La fin de semaine s’annonce difficile pour les automobilistes des environs de Montréal et de la Rive-Sud avec plusieurs travaux majeurs prévus ce week-end.

Janie Gosselin

La Presse

Pont Jacques-Cartier

CARTE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Carte générale des entraves, fin de semaine du 6 septembre.

Le pont Jacques-Cartier sera fermé en direction de la Rive-Sud de vendredi soir, à partir de 22 h, jusqu’à lundi matin, 5 h, de l’avenue Papineau Nord et Sud. Des travaux majeurs de planage, de pavage, d’excavation de conduits électriques et de réparation de dalles sont prévus.

Les automobilistes sont invités à utiliser un autre pont, soit Victoria ou Samuel-De Champlain, ou à prendre le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine pour se rendre sur la Rive-Sud. Cette fermeture rend l’accès à l’île Sainte-Hélène et au parc Jean-Drapeau impossible par le pont en provenance de Montréal. L’accès en direction de la Rive-Sud, à partir de l’île Sainte-Hélène reste ouvert.

Du côté de Longueuil, la bretelle menant à la route 132 Est/Varennes et Ouest/La Prairie et à la boulevard Saint-Laurent est fermée durant cette période.

Les automobilistes se rendant à Montréal pourront quant à eux passer par le pont Jacques-Cartier. Cependant, une seule voie sera disponible dans la sortie pour l’avenue De Lorimier Nord et la rue Sherbrooke.

Échangeur Turcot

CARTE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermetures dans l’échangeur Turcot, fin de semaine du 6 septembre.

De vendredi, à 23 h 59, jusqu’à lundi, 5 h, différentes fermetures affecteront la circulation sur l’échangeur Turcot. La bretelle menant de l’autoroute 20 Est à l’autoroute 15 Nord sera fermée. Un détour est proposé par la bretelle pour l’autoroute 720, sortie 2, pour les rues Saint-Antoine Ouest et Saint-Jacques, boulevard Décarie et rue Sherbrooke. La bretelle menant de l’autoroute 720 à l’autoroute 15 Nord sera également fermée. Les automobilistes sont invités à continuer jusqu’à la sortie 60, par la bretelle pour l’autoroute 20 Ouest. Enfin, la bretelle menant de l’autoroute 20 Est à l’autoroute 15 Sud sera également fermée. Les usagers de la route peuvent utiliser la sortie 2, via la bretelle pour la 720, et continuer jusqu’au boulevard Robert-Bourassa et l’autoroute 10 Est.

À noter que deux voies sur quatre seront fermées durant cette période sur l’autoroute 15 Nord, entre l’échangeur et le tunnel Notre-Dame-de-Grâce.

Autoroute 20

CARTE MINISTÈRE DES TRANSPORTS A20 Est dans l’échangeur Saint-Pierre, fin de semaine du 6 septembre.

L’autoroute 20 Est, entre la sortie 63 et l’entrée suivante, sera complètement fermée, dans l’échangeur Saint-Pierre, de vendredi, 23 h 59, à lundi, 5 h. Le détour suggéré se fait via la bretelle pour la route 138 Ouest, en faisant demi-tour à la sortie 2, avant de prendre la route 138 Est et la bretelle pour l’autoroute 20 Est. À partir de la sortie 60, il y aura une fermeture partielle pour canaliser la circulation.

Projet Turcot

Le tronçon de la rue Notre-Dame Ouest entre l’avenue de Carillon et le boulevard Monk sera fermé de vendredi, 22 h, à lundi, 5 h. Un détour est proposé par les rues Saint-Rémi, Cabot, Saint-Patrick et le boulevard Monk.

Le chemin Glen, entre les rues Saint-Jacques et Sainte-Catherine, sera fermé à compter de vendredi, 22 h, jusqu’à la mi-octobre. Un corridor est prévu pour les piétons et les cyclistes.

Échangeur A-10/pont Samuel-De Champlain

CARTE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermetures dans l'échangeur de l'autoroute 10 et le secteur du pont Samuel-De Champlain

De vendredi, 22 h, à lundi, 5 h, les bretelles menant de la route 132 Est et Ouest/boulevard Marie-Victorin à l’autoroute 10 Est seront fermées. Un détour est proposé en continuant sur le boulevard Marie-Victorin, en direction ouest, avant de faire demi-tour au boulevard de Rome.

Des fermetures partielles auront aussi lieu durant cette période sur l’autoroute 10 Est entre la fin du pont Samuel-De Champlain et le boulevard Pelletier.