Une agression à bord d’un wagon a forcé la fermeture de la ligne verte entre Pie-IX et Honoré-Beaugrand, mercredi en fin d’après-midi, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal.

Janie Gosselin

La Presse

Une femme de plus de 70 ans a été transportée en centre hospitalier après avoir été blessée au haut du corps par «un objet coupant», a précisé le porte-parole de SPVM, Manuel Couture. On ne craint pas pour sa vie. Le suspect a pris la fuite et été arrêté par les policiers à la sortie de la station Assomption.

Le service a été interrompu pour permettre aux enquêteurs de faire leur travail sur place. Il devrait reprendre vers 18h. En attendant, la STM a mis un service de navettes d’autobus entre les stations du tronçon affecté.