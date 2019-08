Terrains de sport de surface synthétique: la lutte au réchauffement climatique d'abord

Suzanne Colpron

La Presse La Presse Au nom de l'environnement, l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie n'aménagera pas de nouveaux terrains de sport en gazon synthétique sur son territoire.

« Combattre le réchauffement climatique est cent fois plus important que l'exercice physique », estime le maire François Croteau. « Nous prenons la meilleure décision basée sur la science, ajoute-t-il. Il n'est pas question que notre administration recule sur un sujet aussi crucial. Il n'y a aucune raison qui va me convaincre d'abandonner le combat. » Cette décision s'inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique parce que les terrains en gazon synthétique retiennent la chaleur lors des périodes chaudes et ensoleillées. En revanche, elle a un impact : la réduction du nombre d'heures où les jeunes peuvent pratiquer leur sport. Un terrain de soccer en pelouse naturelle ne peut être foulé qu'une quinzaine d'heures par semaine, sous peine de se dégrader. Il devient impraticable en cas de gel et de forte pluie. Un terrain de gazon synthétique coûte beaucoup plus cher, mais on peut y pratiquer le soccer quelle que soit la saison et il peut être utilisé de 60 à 80 heures par semaine. Il permet donc de prolonger la saison de jeu, plus tôt au printemps et plus tard à l'automne. Îlots de chaleur En soi, les terrains en gazon synthétique ne contribuent pas de façon significative au réchauffement climatique. Ils amplifient plutôt les effets de ce réchauffement. Leur principal inconvénient est la formation d'îlots de chaleur. La température au sol peut grimper de 10 °C par rapport aux températures environnantes et de 15 °C par rapport au gazon naturel. Pour Pierre Gosselin, médecin-conseil à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sur le sujet du climat et de la santé, l'îlot de chaleur créé par une surface synthétique est une raison suffisante pour opter pour une pelouse naturelle.

« Le nombre de journées chaudes va tripler d'ici 20 ans, peut-être plus. Ce n'est pas le temps [de] rajouter [des terrains en gazon synthétique]. On préconise plutôt de verdir et de réduire la chaleur moyenne de la ville. » - Pierre Gosselin, médecin-conseil à l'Institut national de santé publique du Québec

« Quand on ajoute un terrain synthétique, ça contribue à l'îlot de chaleur, alors qu'on devrait viser le contraire », explique Pierre Gosselin. La Direction de la santé publique de Montréal (DSPM) est moins catégorique : « Les risques à la santé sont non significatifs pour les utilisateurs de ces terrains. Par conséquent, ceux-ci peuvent pratiquer leur sport en toute sécurité sur ce type de surfaces », assure-t-on dans un document d'information. Selon la DSPM, les problèmes peuvent être atténués par la plantation d'arbres autour des terrains synthétiques, « un moyen efficace de réduire les îlots de chaleur, en plus d'offrir des espaces de repos à l'ombre pour les joueurs ». Parc de la Louisiane Rosemont compte deux terrains de sport en gazon synthétique au parc Père-Marquette, rue de Bellechasse, et au parc Étienne-Desmarteau, rue Beaubien. « Ces deux terrains suffisent aux besoins », affirme le maire Croteau. Les autres terrains de sport de l'arrondissement, hormis un espace de pratique, sont en pelouse naturelle. Il était question de refaire le terrain de soccer du parc de la Louisiane, situé entre la 31e et la 35e Avenue, et les rues de Bellechasse et Beaubien. Le projet avait été approuvé et inscrit au Programme triennal d'immobilisations (PTI) du quartier. Il a toutefois été abandonné l'automne dernier dans la foulée de l'adoption de ce nouveau règlement, « inattendu et non annoncé », selon le directeur général de l'Association de soccer de Rosemont-La Petite-Patrie, Yves Deschênes, encore estomaqué. « Les projets, c'est toujours long, dit M. Deschênes. [Par exemple], on a dû travailler pendant 10 ans pour avoir, finalement, un terrain au parc Étienne-Desmarteau, qu'on partage avec d'autres organisations sportives, dont le rugby et le football. » Il y a trois ans, l'Association de soccer de Rosemont a entrepris des démarches auprès de l'arrondissement pour la réfection du terrain du parc de la Louisiane. Le projet consistait à refaire le terrain de soccer avec du gazon synthétique pour augmenter le nombre d'heures de jeu. L'Association de soccer de Rosemont est la deuxième en importance à Montréal en ce qui a trait au nombre de joueurs.

« La surface actuelle du terrain [du parc de la Louisiane] est désuète et dangereuse. On y tient quelques entraînements, mais on ne peut pas faire de matchs. Seule la partie centrale est en gazon synthétique. » - Yves Deschênes, directeur général de l'Association de soccer de Rosemont-La Petite-Patrie

Agrandir Yves Deschênes, directeur général de l'Association de soccer de Rosemont-La Petite-Patrie PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE