Montréal aura le plus grand parc municipal du Canada

L'ouest de l'île de Montréal pourra s'enorgueillir d'avoir le plus grand parc municipal au Canada. La mairesse Valérie Plante a annoncé officiellement ce matin la création d'un parc urbain de 3000 hectares protégeant du même souffle les espaces naturels de ce secteur. Selon les plans dévoilés par la Ville de Montréal, le parc sera près de 8 fois la taille de Central Park, à New York, et il sera 15 fois plus grand que le parc du Mont-Royal avec ses millions de visiteurs chaque année.