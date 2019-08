Projet Montréal choisit son candidat pour succéder à Luc Ferrandez

Luc Rabouin pourrait bien succéder à Luc Ferrandez à la mairie de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Les membres de Projet Montréal ont choisi mardi soir cet entrepreneur social et écologiste devant l'autre candidate de cette investiture, la fondatrice d'une firme de relations publiques Paule Genest.

Le parti de Valérie Plante présentera ainsi M. Rabouin à l'élection partielle du 6 octobre prochain, faisant suite au départ du maire d'arrondissement Luc

Ferrandez le 14 mai dernier.

L'ex-maire avait soutenu M. Rabouin dans une publication sur les réseaux sociaux lundi. Il « s'est engagé à poursuivre la transformation environnementale et urbaine du Plateau Mont-Royal pour en faire un quartier vert et dynamique à échelle humaine », a écrit M. Ferrandez. Il a salué l'autre candidate de la course, Paule Genest, comme une « femme intelligente, travaillante, à l'écoute des gens ».

En début de journée, la conseillère municipale Marie Plourde avait aussi donné son appui à Luc Rabouin. « Parce qu'il m'a promis d'avoir le courage de ses convictions, parce qu'il sait que l'heure est l'accélération des démarches pour lutter contre les changements climatiques, je donne mon vote à Luc Rabouin », avait-elle écrit sur les réseaux sociaux.

M. Rabouin avait indiqué cette semaine avoir également obtenu l'appui du maire par intérim Alex Norris.

Le parti de l'opposition officielle à la Ville, Ensemble Montréal, a indiqué à La Presse qu'il fera une annonce officielle sur la candidature de son parti dans le Plateau-Mont-Royal la semaine prochaine.