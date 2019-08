Carambolage meurtrier sur la 440: «C'était la panique totale»

« J'ai vu le camion venir de travers. Il était à droite et moi, à gauche. Sa remorque a tassé et ça a fait une réaction en chaîne. Quand ça a pété, ça a pété solide ! Ça a sauté drette en avant de moi, j'ai reçu des débris sur mon camion », raconte le chauffeur du fourgon dont la lunette avant et le capot ont été endommagés lorsque les véhicules ont pris feu.

« C'était la panique totale ! J'ai essayé de m'approcher pour essayer d'aider, mais c'était trop chaud. J'ai pogné la chienne et j'ai reculé. Après ça, les pompiers, la police et les ambulances sont arrivés assez vite, dans les cinq minutes. »

L'enquête s'annonce longue et complexe, considérant l'ampleur et la gravité de l'accident. La Sûreté du Québec invite les témoins de l'accident à contacter les autorités. N'empêche, la majorité des témoins joints par La Presse hier ont évoqué la dangerosité de la configuration des lieux.

Onze personnes étaient toujours hospitalisées au moment d'écrire ces lignes hier soir, dont deux luttaient pour leur vie. Selon Stéphan Gascon, porte-parole d'Urgences-santé, des policiers et des pompiers incommodés par la fumée ont dû quitter les lieux et être évalués par les ambulanciers paramédicaux.

« Tout a explosé. Je n'ai pu voir que les carcasses », ajoute-t-il en décrivant un chaos total, où des gens tentaient de sortir de véhicules en flammes. L'incendie a débuté instantanément et a pris une proportion considérable, au milieu des véhicules encastrés et de certaines voitures qui avaient visiblement fait des tonneaux, selon M. Lehoux. Il a décrit une scène cauchemardesque où plusieurs automobiles se trouvaient coincées sous d'autres véhicules.

« Ça fait comme un entonnoir, tu es porté à ralentir systématiquement, même s'il n'y a rien. Tu es porté à ralentir. Je passe là trois fois par semaine et je me fais souvent avoir », soulève Patrick Plamondon, camionneur pour Tapis VN.

Mario Lehoux, lui, a insisté sur la fréquence des accidents dont il est témoin sur cette route. Elle représente, à son avis, un enjeu de sécurité. « Ça fait 25 ans que je travaille ici et ce n'est pas la première fois que j'observe des accidents sur cette jonction. C'est de loin le plus grave et le plus choquant dont j'ai été témoin », a dit l'employé d'ACE experts-conseils.

« Les gens te freinent dans la face »

Camionneur depuis une trentaine d'années, Steve Mercier trouve aussi que le segment de l'A440 où a eu lieu le drame est un endroit « très dangereux ». Le 19 février 2016, au même endroit, un accident similaire à celui d'hier est survenu : un camion a embouti une voiture, faisant un mort, a-t-il raconté à La Presse.

Il en avait fait une vidéo qu'il a diffusée sur sa page Facebook. Il n'est aucunement surpris de l'accident d'hier. Depuis plusieurs années, il dénonce ce qu'il décrit comme un « entonnoir entrecroisé » : des gens voulant prendre une sortie de l'autre côté de la route dépassent les camions, et puisque les autres sorties ne sont pas loin, freinent au dernier moment.

« C'est reconnu comme étant la jonction d'autoroute la plus dangereuse pour les camions au Québec en ce moment », a-t-il déclaré.