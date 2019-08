11,5 millions pour des chalets de parcs vétustes de Montréal

Faisant face au même constat, la Ville de Montréal a annoncé hier un investissement de 11,5 millions de dollars pour rajeunir 48 chalets répartis dans l'île.

Tous les arrondissements ont été invités à présenter des projets dans un appel lancé en avril dernier. Force est de conclure que les besoins étaient particulièrement criants à Saint-Léonard, qui a reçu le feu vert pour 11 projets répartis dans 7 parcs. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve suit avec six projets.

« Les derniers audits réalisés sur l'état et la conformité indiquent des indices de vétusté d'environ 30 % et 50 % », respectivement, dans les 165 chalets et 80 pavillons des baigneurs de Montréal, peut-on lire dans le sommaire décisionnel présenté à la dernière séance du comité exécutif tenue plus tôt cette semaine.

Onze projets se voient attribuer une enveloppe de 500 000 $, maximum prévu par le programme. L'urgence des travaux à réaliser était l'un des principaux critères pris en considération par la Ville.