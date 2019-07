Mort d'Yves Jasmin, relationniste d'Expo 67

Yves Jasmin, qui a dirigé l'information, la publicité et les relations publiques d'Expo 67, est mort mardi à l'âge de 97 ans.

Ses trois enfants, Élisabeth, Claude et Pierre ont annoncé sa mort dans un communiqué envoyé mercredi. « En ses derniers jours souffrants, Yves a vivement impressionné personnel soignant et famille immédiate par sa douce acceptation, faite de sagesse et de sérénité devant la mort », ont-ils écrit.

M. Jasmin a été cinéaste à l'Office national du film du Canada avant de devenir journaliste, puis relationniste dans les années 50.

Après le succès d'Expo 67, il a été nommé officier de l'ordre du Canada et a reçu la Public Relations Society of America.