Concours d'architecture: un projet boudé par Montréal de nouveau primé

Ce projet, qui avait pour but de couvrir et d'animer le chantier de réfection des infrastructures souterraines de la rue Sainte-Catherine, a pourtant été boudé par Montréal.

Baptisé Imago, il a remporté le concours de design lancé par la Ville de Montréal à l'automne 2016, qui y voyait un « geste emblématique ». Il n'a toutefois jamais vu le jour parce que l'administration Plante a décidé, en janvier 2018, de l'abandonner, estimant « qu'il y avait trop d'incertitudes » quant à l'impact sur l'échéancier des travaux.

Architecte et cofondateur de Kanva, Tudor Radulescu continue à trouver cela dommage. « On est convaincus, comme on l'était en 2016, que c'est une façon adéquate et élégante de répondre aux défis d'un chantier comme la rue Sainte-Catherine », affirme-t-il.

Le rejet de l'administration Plante n'a pas empêché Imago de remporter, en décembre 2018, le prix « expérimental » dans la catégorie Projets futurs au Festival d'architecture mondial. À cela s'ajoute maintenant le prix remis aux AZ Awards, dans la catégorie « idées et prototypes », puisqu'il est resté au stade de projet.

1175 candidatures

Ce concept verra-t-il le jour ailleurs dans le monde ? « Je ne veux pas dire non, répond M. Radulescu. Il peut servir sur d'autres artères commerciales. Pas juste sur Sainte-Catherine. C'est une valeur ajoutée dans le contexte de commerces qui ont besoin d'amour et d'achalandage pendant plusieurs mois. »

Le concours canadien AZ Awards, même s'il n'a pas la renommée de celui d'Amsterdam, décerne des prix recherchés : 1175 candidatures en provenant de 50 pays ont été reçues. Et 20 lauréats ont été choisis parmi 68 finalistes. Plusieurs projets gagnants sont là pour nous rappeler que l'architecte a aussi pour but de nous faire rêver : musée sous une dune de sable, immeuble infini, bibliothèque sans livres, centre d'art en forme de bulle de savon (voir capsules ci-contre).

Pièce infinie

Autre Montréalais récompensé aux AZ Awards, l'architecte Jean-Maxime Labrecque cumule les prix. Son projet, nommé Immeuble infini, a été primé dans la catégorie Installation temporaire et expérientielle, à Toronto. En janvier, il avait reçu un Grand Prix du design, à Montréal, et en avril, le Prix d'excellence de l'Ordre des architectes. De quoi s'agit-il ? D'une installation d'art dans une maison privée de Montréal. À la demande des propriétaires, M. Labrecque a conçu une oeuvre unique dans un sous-sol d'une hauteur de 6 pieds et 6 pouces. Tous les murs, les planchers et les plafonds ont été recouverts de miroirs. L'espace se divise en deux lieux distincts. Dans le premier, un couloir mène à l'étage et dissimule du rangement derrière une série de portes noires. Dans l'autre, une pièce carrée tapissée de miroirs est dotée d'une épaisse porte.