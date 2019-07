La vague de chaleur tire à sa fin

« Le pire est derrière nous. L'avertissement de chaleur est encore en vigueur, car la situation demeure difficile pour les personnes plus vulnérables. Mais il devrait être levé en fin de journée », explique Catherine Brabant, météorologue à Environnement Canada.

« Cette nuit et demain, avec le passage d'un front froid, nous reviendrons à des températures et un humidex de moins de 30, dit Mme Brabant. Le mercure devrait être d'environ 25 °C et la température ressentie sera d'environ 28 °C pour les prochains jours. » Les normales de saison tournent autour de 26 °C.

Rappelons que samedi après-midi, la température ressentie a grimpé à 43 dans la métropole et dans le sud de la province.