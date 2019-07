Un immeuble patrimonial démoli... une brique à la fois

Le propriétaire Guy Desrosiers se conforme à l'avis remis par le ministère de la Culture et des Communications : il prélève, numérote et entrepose les pierres grises de l'immeuble patrimonial qu'il a laissé à l'abandon pendant plus de 20 ans.

Situé en face du parc Jeanne-Mance, près de l'avenue du Mont-Royal, cet immeuble, jugé irrécupérable par la Ville de Montréal depuis 2013, ne sera plus qu'un souvenir dans quelques semaines.

EFFONDREMENT

Le 21 mai, en soirée, l'arrière s'est partiellement effondré, ce qui a forcé l'évacuation d'une quarantaine de voisins, dont M. Desrosiers, qui habitait avec sa femme au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 4403-4407, avenue de l'Esplanade, dont il est aussi propriétaire.

Dix jours plus tard, le 31 mai, le ministère de la Culture et des Communications a remis un avis pour ordonner le démantèlement et l'entreposage des pierres de la façade et autoriser la démolition de la bâtisse vacante depuis 1996.