L'échangeur Turcot et le pont Jacques-Cartier entravés ce week-end

Les automobilistes devront être patients ce week-end dans les secteurs de l'échangeur Turcot et du pont Jacques-Cartier. Plusieurs entraves et fermetures sont à prévoir.

Plusieurs autoroutes qui traversent l'échangeur seront entravées ou fermées pendant la fin de semaine.

L'A15 en direction nord sera fermée à partir de la sortie no. 63 de même que l'autoroute 20 est entre la sortie no 63-1re Avenue/Av. Dollard/Pont H. -Mercier et l'entrée en provenance du boulevard Angrignon.

Il faudra aussi prévoir la fermeture de la route 136 (A-720) /autoroute 20 en direction ouest.

Les automobilistes qui emprunteront l'autoroute 20 en direction ouest devront être plus patients : une voie sur trois sera inutilisable entre le boulevard Angrignon et la 1re Avenue.

La bretelle de l'A15 en direction sud pour la route 136 et l'autoroute 720 sera fermée dans l'échangeur à partir de 23 h 30 vendredi.

Circulation entravée sur les ponts de la métropole

Des travaux majeurs sont prévus sur le pont Jacques-Cartier à partir de 22 h vendredi. Plusieurs voies et bretelles seront fermées du côté de la Rive-Sud. Il est recommandé d'effectuer un détour via la boulevard Saint-Laurent puisque la bretelle d'accès de la Route 134 sera fermée.

À partir de 22 h ce soir, l'autoroute Bonaventure en direction du pont Champlain sera complètement fermée. Il sera possible de faire un détour par la rue Wellington et Bridge.

Rappelons qu'une seule voie est ouverte sur le pont Honoré-Mercier directions Rive-Sud et Montréal. Les travaux se termineront le 20 juillet.

Sur l'Île de Montréal, la rue Notre-Dame Ouest entre le boulevard Monk et le chemin de la Côte-Saint-Paul sera fermée.

Seulement deux voix sur quatre seront utilisables sur l'autoroute des Laurentides sur le pont Médéric-Martin en raison d'inspections.