Le pont Samuel-De Champlain ouvert vers la Rive-Sud à 11 h

L'événement sera aussi l'occasion de souligner la fermeture définitive du vieux pont Champlain, inauguré il y a un peu plus de 57 ans. Un cortège de voitures anciennes de modèles 1962 doit transporter des personnes qui ont marqué l'histoire de ce pont.

Une conférence de presse aura d'ailleurs lieu sur le pont.

L'inauguration officielle du pont Samuel-De Champlain a eu lieu vendredi dernier, avec une bénédiction autochtone, l'interprétation de l'hymne national du Canada, de multiples discours, une cérémonie de ruban et le dévoilement d'un buste en bronze de Samuel de Champlain sur le pont éponyme.

Plus de 2000 personnes ont oeuvré à la réalisation du nouveau pont. L'ouvrage de 4,2 milliards qui s'étend sur 3,4 kilomètres accueillera les véhicules automobiles et les autobus pour l'instant, ces derniers devant être remplacés par les convois du Réseau express métropolitain (REM) qui occuperont la travée centrale conçue spécifiquement pour les recevoir. Une voie pour les piétons et cyclistes sera ouverte plus tard cet été.

Quant aux travaux de démantèlement du vieux pont Champlain, ils doivent débuter en 2020 et dureront environ trois ans.