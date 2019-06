Période des déménagements: les refuges pour animaux débordent

Janie Gosselin

La Presse La Presse Suivre @janiegosselin Bon an mal an, les refuges pour animaux débordent avant et pendant la période des déménagements. Cette année ne fait pas exception.

La SPCA de Montréal estime qu'il est difficile d'évaluer s'il y a davantage d'animaux abandonnés en 2019 avec la rareté des logements que connaît la métropole. Les contrats de l'organisme avec les arrondissements varient selon les années. Reste que le refus des propriétaires de nombreux appartements d'accepter les animaux domestiques demeure problématique, dénonce la SPCA. « Il y a seulement 4,2 ou 4,3 % des logements au Québec qui acceptent les chiens », déplore Élise Desaulniers, directrice générale de la SPCA de Montréal. L'organisme espère que la province suivra l'exemple de sa voisine. En Ontario, les baux ne peuvent pas interdire les animaux domestiques dans les logements locatifs. La SPCA a d'ailleurs déposé une pétition en 2015 à l'Assemblée nationale et continue de militer pour obtenir une loi semblable au Québec. Marianne Therrien, l'une des administratrices du Centre d'adoption d'animaux de Laval, juge qu'il pourrait y avoir un compromis entre propriétaires et locataires. « Le propriétaire veut se protéger en mettant "pas d'animaux" dans le bail. Mais il pourrait y avoir un montant donné au propriétaire en gage, pour assurer les dégâts », avance-t-elle. L'organisme, aussi appelé Auberge Zen Refuge, s'occupe de chats et de chiens, et ses locaux sont remplis au maximum. Mauvaise combinaison L'un des problèmes auxquels font face les refuges pour animaux, c'est que la saison où le plus d'animaux de compagnie sont disponibles est aussi celle où les gens sont moins susceptibles de vouloir un nouvel animal, disent-ils.

« Ce n'est pas une combinaison très gagnante, l'abandon et la période des vacances. Les gens partent, ils ne sont pas intéressés à accueillir un animal. » - Mireille Dessureault, bénévole au Réseau Secours Animal