Pénurie de logements: «Je n'en dors pas la nuit»

Dans son jean bleu et sa chemise blanche, un homme attend sous le soleil d'Hochelaga. Derrière ses lunettes, on peut lire l'inquiétude dans ses yeux clairs. À deux jours du 1 er juillet, Jean-Marc Aubry, retraité de 70 ans, n'a toujours pas trouvé de logement. Il se retrouve au pied du mur.

« Vous allez casser la caméra si vous me prenez en photo », plaisante le vieil homme. Mais le coeur n'y est plus. Le sourire a quitté son visage. « Je suis anxieux. Ça me trotte dans la tête 24 heures sur 24. Je n'en dors pas la nuit. J'avais l'habitude de conter des histoires, des jokes, mais là ça ne m'intéresse même pas, je me renferme sur moi-même. »

Il ne nous invitera pas chez lui. Il vit chez un ami. « C'est lui qui m'a rescapé », lance-t-il. Pour ne pas déranger, il s'installe sur un banc dans un parc pour raconter sa quête de logement. Après deux mois de recherches et avec un budget de 600 $ pour un deux et demie, M. Aubry n'a toujours pas de logis.

Chaque jour, il arpente les rues à la recherche d'une pancarte « À louer », en vain. « Je n'en vois pas une. Y a rien. » Il n'a guère plus de succès avec les annonces des journaux.