Marché immobilier: le tour de l'Est s'en vient, assure la ministre Rouleau

La ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, n'est pas surprise de la sous-performance du marché immobilier résidentiel dans l'est de l'île de Montréal. Elle tient à rassurer les propriétaires qui pourraient s'en inquiéter. Le tour de l'Est s'en vient, selon la députée provinciale de Pointe-aux-Trembles.

« Non, je ne suis pas surprise, mais justement, on travaille à corriger ces inégalités pour l'est de Montréal », a dit Chantal Rouleau. La ministre déléguée aux Transports dans le gouvernement caquiste participait hier matin à l'annonce d'une entente de principe dans les transports collectifs à l'hôtel de ville de Montréal.

« On vient d'annoncer un transport structurant pour l'est de Montréal qui va se rendre jusque dans l'ouest. L'idée est de mieux servir la population de l'est de Montréal », a dit celle qui a été mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Elle a rappelé, entre autres mesures, les 100 millions promis pour la décontamination des sols, les travaux du service rapide par bus (SRB) Pie-IX, l'engagement pour prolonger la ligne bleue du métro et la déclaration de la revitalisation de l'est de Montréal, dévoilée en décembre, annonçant la revitalisation de la rue Notre-Dame.

« Tous les points faibles de l'est de Montréal, on est en train de les transformer en points forts, a-t-elle soutenu. L'objectif est de changer la couleur de l'Est, du gris terne aux vert et bleu. Ça prend du temps, mais l'argent et la volonté sont là. »

Dynamisme économique

Dans un article publié hier, La Presse a repris une analyse de la firme JLR Recherche immobilière indiquant que la valeur des maisons allait gagner de 15 à 20 % dans le prochain rôle d'évaluation qui sera déposé en septembre. Les plex, petits immeubles locatifs de deux à cinq logements, s'apprécieront entre 12 et 15 % et les condos, entre 8 et 12 %. Les hausses les plus importantes se concentrent dans l'ouest de l'île et dans les quartiers centraux, alors que les secteurs à l'est de la rue Viau sont à la traîne.

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on souligne que l'appréciation des valeurs foncières reflète le dynamisme économique de la métropole. « Montréal a eu en 2018 la croissance économique la plus élevée au Canada, selon une étude du Conference Board portant sur les régions métropolitaines au Canada », a souligné par courriel Laurence Houde-Roy, attachée de presse du comité exécutif.

« Le nouveau rôle ne sera connu seulement qu'en septembre, poursuit-elle dans son courriel. La bonne tenue de l'économie et l'échauffement du secteur immobilier sont des données qui tendent à faire augmenter la valeur des propriétés. Tout dépend du quartier et du type de propriété. Ainsi que de facteurs individuels comme des rénovations récentes. Rappelons aussi que le taux de taxe est ajusté à la baisse selon la moyenne des augmentations du rôle d'évaluation. »

De son côté, la mairesse actuelle de l'arrondissement situé à la pointe est de l'île, Caroline Bourgeois, cible les lacunes dans les transports collectifs pour expliquer les faibles hausses de valeur observées dans son arrondissement.

Selon les données de JLR, les maisons vont prendre 5 % de valeur dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ; les condos et les plex, environ 1 %. Ce qui est beaucoup moins que les données médianes de l'ensemble de l'agglomération.

« Ce n'est pas un fait nouveau, ces variations de valeurs de l'Est par rapport aux quartiers centraux. Mais je le vois comme un atout », a ajouté Mme Bourgeois, qui est aussi conseillère associée au développement économique et responsable de l'est de Montréal au comité exécutif. J'aime dire qu'on est l'endroit le plus abordable pour acheter une propriété sur l'île de Montréal. Vous pouvez encore acheter une maison avec une cour arrière et trois chambres à coucher pour 300 000 $. »