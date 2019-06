L'aéroport de Saint-Hubert est rouvert

La décision de fermer l'aéroport avait été prise à titre préventif en raison du risque d'explosion pour les avions. « Le gaz naturel est un gaz qui est plus léger que l'air, donc il monte dans les airs, a expliqué le chef division du Service des incendies de Longueuil, Michel Huguerot. On est à proximité de l'aéroport, donc il risque d'y avoir des concentrations de gaz naturel dans les airs. »

La direction de l'aéroport avec le Service des incendies et Énergir (anciennement Gaz Métro) ont pris la décision de rouvrir l'aéroport peu après le colmatage de la fuite.

Vers 12 h 30, lors de travaux sur le chemin de la Savane, non loin de l'aéroport, un conduit d'un diamètre de 6 pouces aurait été « accroché » et a dégagé « une importante quantité de gaz naturel », a précisé M. Huguerot.

Le conseiller affaires publiques d'Énergir, David Laureti, a d'ailleurs précisé de façon générale l'importance pour les entrepreneurs de toujours vérifier l'emplacement des conduits de gaz avant d'amorcer des travaux.

Quelque 600 clients d'Hydro-Québec ont été privés de courant. Les pompiers devaient s'assurer de l'absence de gaz avant qu'il ne soit rétabli et que les personnes évacuées puissent réintégrer leur résidence.

Un produit est ajouté au gaz naturel pour qu'il dégage une odeur d'oeuf pourri, a dit M. Laureti. « Si on le sent, le premier réflexe doit être de sortir et d'appeler le 911 », a-t-il ajouté.