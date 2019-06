La rue Amherst devient la rue Atateken

L'annonce a été faite vendredi par la mairesse de la ville, Valérie Plante, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. Lors de la cérémonie confirmant le changement de nom, elle était accompagnée, entre autres, du chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard.

La mairesse Plante a expliqué que le mot Atateken, en langue mohawk, signifie « frères et soeurs » et porte en lui la notion de relations et d'égalité entre les personnes. À son avis, le geste de remplacer un toponyme critiqué depuis de nombreuses années par un nom rassembleur qui invite à la paix et au partage entre les cultures autochtones et allochtones incarne bien l'esprit de Montréal dans son programme de réconciliation.

Pour sa part, le chef Picard a estimé que Montréal pose un geste qui confirme son engagement pour le respect, la reconnaissance et la fraternité. Selon lui, le changement de toponymie tourne une autre page de l'histoire commune, parfois assombrie par des épisodes marquants de son passé colonial et contribue à renforcer les liens d'amitié.

Le toponyme Amherst faisait référence à l'ancien général de l'armée britannique Jeffrey Amherst qui a dirigé la conquête de Montréal en 1760. Jusqu'en 1763, il a organisé des expéditions contre des colonies françaises aux Antilles et à Terre-Neuve. Il a aussi envoyé des effectifs à Detroit pour mater le soulèvement autochtone de Pontiac en 1763.

Il est reproché au général Amherst d'avoir utilisé des moyens biologiques pour exterminer des Autochtones. Il leur aurait distribué des couvertures qu'il savait contaminées à la variole.

En septembre 2017, l'ancien maire de Montréal Denis Coderre avait annoncé que la Ville abolirait éventuellement le nom d'Amherst qui désigne depuis plus de 200 ans la rue aménagée du nord au sud entre la rue Sherbrooke Est, face au parc La Fontaine, et la rue Notre-Dame Est.

Cinq membres du comité de toponymie autochtone ont permis à la Ville de Montréal de désigner le nouveau nom de la rue.

Le changement de toponyme annoncé vendredi sera entériné par le conseil municipal à la fin de l'été. Ensuite, pour faciliter le repérage des citoyens, les deux plaques toponymiques Amherst et Atateken cohabiteront pendant plusieurs semaines.