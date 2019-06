Chantier du REM: «Anne» et «Marie» s'activent dans l'Ouest

Les ingénieurs les ont affectueusement appelées « Anne » et « Marie ». Au cours des prochains mois, ces deux monstres d'acier vont hisser quelque 4100 blocs de béton de 45 tonnes qui, une fois assemblés, constitueront une des plus longues structures aériennes du monde. Visite d'un chantier qui s'active dans l'Ouest-de-l'Île.

Elles permettent de hisser et de mettre en place chacun des voussoirs qui composent les travées de la structure aérienne de 14,5 km entre l'autoroute 13 et Sainte-Anne-de-Bellevue.

Une fois bien alignés, ces blocs de béton - qui pèsent entre 42,3 et 57,7 tonnes métriques chacun - sont collés ensemble par des câbles qui les traversent et qui sont mis sous tension.

Une première au Québec

