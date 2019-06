«Festival du solstice d'été»: la mairesse Plante rabroue le Sud-Ouest

Tôt jeudi, la mairesse Valérie Plante a tweeté : « Le 23-24 juin, nous fêtons fièrement la fête nationale du Québec. Je vais exiger des organisateurs du Solstice d'été qu'ils refassent leurs affiches pour mettre en valeur la fête nationale. S'il y a un moment pour s'afficher, s'affirmer et non s'effacer, c'est celui-là. »

Comme par les années passées, un tronçon de la rue Notre-Dame Ouest sera fermé afin de permettre aux petits et aux grands d'assister à des concerts, de se faire maquiller ou encore d'observer un défilé. L'événement inclut même un « discours patriotique » et est financé par le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, responsable de la coordination des festivités partout au Québec.

Mais plutôt que de reprendre le nom habituel de fête nationale, 2019 marquera « la toute première édition du Festival du Solstice d'été », a annoncé l'organisation de l'événement sur son site internet.

Le groupe rap Loco Locass est au programme. Sa figure de proue, Biz, a dénoncé la situation sur les réseaux sociaux. « En ce qui me concerne, il est clair qu'on va célébrer la Saint-Jean, fête nationale de tous les Québécois », a-t-il écrit.

-Avec Philippe Teisceira-Lessard