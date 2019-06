Exit la fête nationale, le Sud-Ouest fêtera le «Festival du solstice d'été»

Comme par les années passées, un tronçon de la rue Notre-Dame sera fermé afin de permettre aux petits et aux grands d'assister à des concerts, de se faire maquiller ou encore d'observer un défilé. L'événement inclut même un « discours patriotique » et est financé par le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, en charge de coordonner les festivités à travers la province.

Mais plutôt que de reprendre le nom habituel de fête nationale, 2019 marquera « la toute première édition du Festival du Solstice d'été », a annoncé l'organisation de l'événement sur son site internet.

Le groupe rap Loco Locass est au programme. Sa figure de proue, Biz, a dénoncé la situation sur les réseaux sociaux. « En ce qui me concerne, il est clair qu'on va célébrer la St-Jean, fête nationale de tous les Québécois », a-t-il écrit.

En fin de soirée, une organisatrice a expliqué à TVA que des ajustements seraient effectués afin d'inclure l'expression « fête nationale » dans la promotion. Il n'a pas été possible de la rejoindre.