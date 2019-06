Un accident de vélo qui soulève des questions

La policière qui a pris sa déposition était sceptique. Pourquoi déclarer l'accident puisque ce n'est pas pour les assurances ? C'était au poste 27, au coin de Papineau et Fleury. « On essaie de sécuriser cette intersection depuis des années, mais sans succès », lui a-t-elle dit.

Vendredi, Romane Fortier, 15 ans, revenait de l'école en circulant sur la piste cyclable de l'avenue Christophe-Colomb lorsqu'une voiture qui entrait dans le stationnement du restaurant A&W au coin du boulevard Crémazie l'a percutée. Elle s'en est tirée avec des genoux en sang et un torticolis. « Sur le coup, je n'avais pas vraiment mal, j'étais plus abasourdie, explique Romane. Mes parents m'avaient dit que c'était un coin dangereux. Ce matin, j'ai encore vu quelqu'un qui a passé proche de se faire frapper. »

Depuis 2017, la Ville a pris trois mesures pour diminuer les risques à cet endroit, explique Rosannie Filato. « Un dos d'âne pour ralentir les véhicules et un panneau qui rappelle la présence des cyclistes ont été installés, rapporte-t-elle. Nous avons aussi demandé au propriétaire d'installer un panneau d'arrêt, ce qu'il a fait. »

Le réseau cycliste est en pleine expansion. Il comptait 748 km en 2010. Aujourd'hui, il en compte 876, selon le site de la Ville de Montréal, qui a annoncé, il y a quelques semaines, la création du Réseau express vélo, long de 180 km, incluant entre autres des pistes existantes.

Le chef du Service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, reconnaît « qu'il y a du travail à faire pour rendre le réseau plus sécuritaire », mais que la création d'une escouade pour s'y attaquer n'est pas dans les plans. « On essaie d'améliorer le bilan routier pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Il reste davantage à faire pour protéger les cyclistes et les piétons », avoue-t-il.

- Avec la collaboration de Daniel Renaud