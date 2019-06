Réseau express métropolitain: «Ça va être une petite révolution»

Bruno Bisson

La Presse La Presse L'arrivée du futur Réseau express métropolitain sur la Rive-Sud va changer complètement la dynamique pour le Réseau de transport de Longueuil (RTL). Finies les voies réservées, les lignes locales express pour Montréal, les enfilades d'autobus à l'entrée du centre-ville. Pour le RTL, c'est l'occasion rêvée de repenser l'ensemble de son réseau, en dialogue constant avec ses usagers. Pour 8000 d'entre eux, c'est aussi la menace d'un « choc tarifaire » appréhendé dès 2021.

Ce matin, comme tous les jours de semaine, environ 23 000 personnes vont monter dans les dizaines d'autobus partant des stationnements Panama et Chevrier en direction du pont Champlain et de Montréal. Des bus arrivant des rues de Brossard vont se joindre au défilé ininterrompu des véhicules qui longent l'autoroute 10 pour se glisser dans la voie réservée du pont, balisée par des cônes orange, et filer jusqu'au centre-ville.

Agrandir Les autobus du Réseau de transport de Longueuil ne traverseront plus le fleuve après la mise en service du Réseau express métropolitain. PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE

Depuis plus de 20 ans, dans l'axe du pont Champlain, l'organisation des transports collectifs entre la Rive-Sud et Montréal repose sur cette voie réservée « temporaire » créée à la fin des années 70, et sur deux stationnements incitatifs aménagés en bordure de l'A10, qui offraient jusqu'à l'an dernier plus de 3800 places aux usagers des express Panama (ligne 45) et Chevrier (ligne 90). Or, dans deux ans et demi, avec la mise en service du Réseau express métropolitain (REM), il n'en restera presque rien. Les autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL), principal utilisateur de la voie réservée, ne traverseront plus le fleuve. Ils n'en auront plus le droit, en vertu d'une entente signée l'an dernier entre la Caisse de dépôt et placement du Québec, promoteur du REM, et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui planifie les services de transports collectifs à l'échelle de la région. Dans la nouvelle répartition des tâches en matière de transports collectifs métropolitains, imposée avec l'implantation du REM, le rôle du RTL sera désormais de rabattre les usagers vers l'une des trois stations du futur réseau afin de leur permettre de prendre le train en direction du centre-ville. La clientèle impliquée Ce n'est pas au RTL qu'on va s'en plaindre. Selon le directeur général Michel Veilleux, l'utilisation de cette voie réservée, qui ne fonctionne qu'en périodes de pointe, monopolise présentement presque 30 % de ses circuits de bus et représente 15 % de l'ensemble de sa prestation quotidienne de services. « L'arrivée du REM, en 2021, va être l'occasion de redéployer l'ensemble des services sur une partie de notre réseau qui date, dans bien des secteurs, du milieu des années 90 », dit M. Veilleux.

Agrandir Michel Veilleux, directeur général du Réseau de transport de Longueuil PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE

« On va se concentrer sur la partie de notre territoire située au sud de la route 116, soit Saint-Lambert, Brossard, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Et cet exercice-là, on va le faire avec nos usagers. » - Michel Veilleux, directeur général du Réseau de transport de Longueuil Lundi soir, au centre socioculturel Alphonse-Lepage de Brossard, le RTL tiendra une première séance de consultations publiques pour permettre à sa clientèle « d'exprimer ses besoins, ses attentes et ses priorités en matière de mobilité à travers des ateliers interactifs et dynamiques ». Le RTL, dit Michel Veilleux, « veut sonder sa clientèle, connaître ses priorités, savoir ce que les usagers trouvent le plus important. Où vont-ils ? Au centre-ville ou ailleurs ? Qu'est-ce qu'ils privilégient, de la vitesse, de la proximité, de la fréquence ? En sachant que [les] ressources [du RTL] sont limitées, qu'est-ce qui doit passer en premier » ? Cette consultation permettra aussi au public de comprendre un peu mieux à quoi il peut s'attendre d'ici décembre 2021. Vers le centre-ville... et plus loin encore « Le REM, ça va être une petite révolution, affirme sans détour le directeur général du RTL. Les trois stations de la Rive-Sud vont nous donner accès à un service de train léger rapide, bidirectionnel, régulier, et qui roule toute la journée », en lieu et place d'une voie réservée aux autobus balisée quotidiennement avec des cônes, et qui ne fonctionne qu'en période de pointe. « Le REM nous ouvre aussi de nouvelles destinations au centre-ville, à L'Île-des-Soeurs et jusque dans le bassin de l'autoroute 40, ajoute Michel Veilleux. Les usagers vont pouvoir se connecter à l'aéroport de Dorval, la Rive-Nord, Laval, ou rejoindre directement les universités de Montréal et McGill, des points de destination majeurs pour nos jeunes. » La multiplication des destinations possibles à partir de la Rive-Sud, l'interconnexion du REM avec les autres réseaux de transports collectifs de la métropole et l'attrait d'un mode de transport rapide et moderne pourraient faire bondir la fréquentation des bus du RTL de 20 % d'ici cinq à dix ans, selon Michel Veilleux. Plus encore, soutient le DG du RTL, le REM va complètement transformer les modèles de déplacement en transports collectifs dans tout l'axe du pont Champlain, en remplaçant une infrastructure conçue pour répondre à des déplacements pendulaires (en périodes de pointe) par « un service qui va s'apparenter davantage à ce qu'on voit dans l'axe de la ligne jaune du métro ». « Avec une clientèle qui va et vient dans les deux sens, et qui circule toute la journée, pas seulement aux heures de pointe », complète M. Veilleux. Et avec, aussi, ce qu'une telle dynamique des transports implique en termes de nouveaux besoins et de nouveaux services de bus, de services à la demande ou de « micro-transit », que le RTL devra trouver le moyen de livrer d'ici la fin de 2021. Le compte à rebours est commencé. Changements profonds Pour les usagers, l'arrivée du REM changera profondément les habitudes. Avec une correspondance obligée dans les stations Panama, Du Quartier et Rive-Sud, la mise hors service du stationnement Chevrier, la réduction du stationnement Panama à seulement 200 places, la trajectoire quotidienne entre la Rive-Sud et Montréal ne sera plus jamais pareille après 2021. Le système actuel fonctionne à merveille (sauf par les journées de grands vents ou lorsqu'il vient de neiger et qu'on n'arrive pas à faire tenir les cônes en place). Les usagers lui sont fidèles. Chaque matin, pas moins de 60 % de tous les déplacements par des résidants de Brossard, en direction de Montréal, passent par cette voie réservée ! « La voie réservée sur le pont Champlain a été un success story, reconnaît Michel Veilleux, mais on a hâte de passer à autre chose. Depuis 20 ans, la population a changé, les patrons de déplacement changent, des quartiers vieillissent, d'autres ont rajeuni. C'est l'occasion parfaite de recentrer nos services. » - Bruno Bisson, La Presse Qu'en pensent les usagers ? L'arrivée prochaine du Réseau express métropolitain (REM) va bouleverser les habitudes de ceux qui traversent les ponts matin et soir en transports en commun. Des usagers font part de leurs attentes... et de leurs inquiétudes.

Agrandir Justine Gagnon PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Justine Graton : « J'ai hâte que ça soit fait. Entre-temps, c'est un peu le bordel », explique Justine Gagnon, qui fait référence à l'imprévisibilité des voies réservées en heure de pointe. Pour elle, le REM, avec sa ligne directe, est une solution au problème. Néanmoins, elle se rend au terminus Chevrier de Brossard tous les matins en voiture et se questionne sur l'organisation des transports jusqu'aux nouveaux terminus. « Si je n'ai pas besoin de prendre mon auto, tant mieux », conclut-elle. Maimouna Kebe : Pour Maimouna Kebe, le REM facilitera ses déplacements jusqu'à l'aéroport. En ce qui concerne ses déplacements jusqu'au travail et les changements de tarifs, elle explique qu'ils seront inévitables. « On va s'ajuster, on n'a pas le choix. Le changement est là. » André Saint-Germain : André Saint-Germain, lui, échappera aux changements... parce qu'il prévoit déménager au centre-ville. Selon lui, le transport est « assez difficile » entre la Rive-Sud et Montréal. « C'est plus simple de se rapprocher de son lieu de travail », dit-il. Sa conjointe et lui perdent actuellement jusqu'à une heure et demie tous les matins pour se rendre au boulot. Marc-André Guay-Vinet : « Je suis gagnant sur toute la ligne », estime Marc-André Guay-Vinet. À distance de marche du futur terminus du Quartier du REM, il explique que ses déplacements vers le travail seront plus rapides comme il n'aura plus besoin de prendre sa voiture. Il ajoute que « ce qui est génial, c'est qu'il n'y aura plus de trafic comme il n'y a personne d'autre sur les voies. Il va y avoir moins de variabilité dans les transports ». Manon Lafontaine : « Honnêtement, ça ne fait pas mon affaire », déplore Manon Lafontaine, en attente du bus 59 au terminus Centre-ville, la ligne express qu'elle prend tous les jours pour se rendre au bureau. Elle s'inquiète d'avoir à se déplacer jusqu'au terminus Panama et espère qu'un circuit sera offert à partir de son domicile. Prendre sa voiture pour aller jusqu'à la station du REM n'est pas une option pour elle. Marc Zanpino : « Ça va changer, mais pas nécessairement pour le mieux », s'inquiète Marc Zanpino.

Agrandir Mohamed Ouessal, un usager quotidien du Réseau de transport de Longueuil PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE

Mohamed Ouessal : Mohamed Ouessal, un usager quotidien du Réseau de transport de Longueuil, ne s'oppose pas à une augmentation des tarifs, pourvu qu'elle soit justifiée par une amélioration de la qualité du service. Linda Beauchamp : « Le REM ne facilitera pas mes déplacements », explique Linda Beauchamp, qui conduit tous les matins jusqu'au terminus Panama pour éviter d'être « entassée » dans un autobus. Elle ne voit d'ailleurs pas comment le REM pourrait être moins encombré. Un choc tarifaire pour des milliers d'usagers ?

Agrandir Pour un étudiant universitaire de plus de 18 ans, le tarif mensuel local du RTL coûte 58,50 $ actuellement, alors que le tarif métropolitain de zone 3 s'élève à 110 $, soit 88 % de plus. PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE