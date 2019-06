BIXI se dirige vers de nouveaux records

Tout sourire, Mme Farley a expliqué que BIXI, qui gère le système de vélo-partage, a parcouru 110 millions de kilomètres l'année dernière et que tout indique que 2019 sera une autre année de records. En janvier dernier, BIXI et la Ville ont signé une nouvelle entente de 10 ans, un signe de la confiance de la Ville à l'endroit de l'équipe de BIXI, a souligné Mme Farley.

Pour la présente saison, 1000 vélos ont été ajoutés aux 6250 disponibles en 2018. Le territoire a également été étendu à cinq nouveaux arrondissements. L'année dernière, 11 arrondissements et deux villes (Westmount et Longueuil) étaient desservis. On comptait près de 12 000 points d'ancrage.

Le nombre de coups de pédale est en croissance. En 2018, chaque vélo a parcouru 17 617 km pour plus de 24 000 déplacements à travers la ville. BIXI compte 39 186 membres actifs. Les déplacements pour de courtes distances sont en hausse de 276 % depuis 2014, a souligné Mme Farley.

En matière financière, BIXI-Montréal est également en bonne posture. Au 31 décembre dernier, l'organisme avait dégagé un surplus de 225 000 $. L'excédent accumulé atteint 2,5 millions. « BIXI est en bonne santé financière », a conclut Mme Farley.