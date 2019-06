Une élue fâchée espérait de la pluie intense pour le Tour de l'île

Des averses pour ruiner le Tour de l'île : c'est ce qu'a appelé de ses voeux une conseillère municipale excédée par les fermetures de route causées par l'événement, plus tôt aujourd'hui.

« C'est une honte », a écrit Mme Kovac sur Twitter, en réponse à un reportage sur le rendez-vous cycliste. « Il y a déjà beaucoup de détours à cause de chantiers de construction. Ça tient les résidents en otage, c'est irresponsable et égoïste. J'espère qu'il pleuvra fort toute la journée. »