Uber arrive à Montréal... sur deux roues

Tarif : 0,30 $ la minute (soit 4,50 $ le quart d'heure, 9 $ la demi-heure ou 18 $ l'heure). En comparaison, le tarif d'un BIXI est de 2,95 $ pour 30 minutes.

Les contrevenants qui ne laisseront pas leurs montures aux endroits prévus se verront facturer une pénalité de 25 $ et seront bannis après quatre infractions. Le nouveau règlement adopté par la Ville de Montréal pour encadrer ces services prévoit aussi des amendes pouvant atteindre 2000 $ pour l'exploitant si les employés municipaux doivent déplacer des vélos laissés sur la voie publique.

Au moment du lancement du service, Uber prévoit distribuer gratuitement des centaines de casques au centre-ville, puisque la loi oblige à en porter un pour enfourcher les vélos JUMP.

De la voiture vers le vélo

Le service est déjà offert dans une vingtaine de villes aux États-Unis et en Europe, et encourage les citadins à délaisser l'auto solo, puisque l'assistance au pédalage rend ce mode de transport accessible à un plus grand nombre de personnes, selon Jean-Christophe de Le Rue. « À San Francisco, on a vu une diminution de 10 % de l'utilisation des voitures Uber et une augmentation de 15 % du vélo électrique partagé JUMP. Donc il y a vraiment un transfert de la voiture vers le vélo », dit-il.

Après les vélos, Uber prévoit offrir des trottinettes électriques en libre-service, au cours de l'été, dès que le ministère des Transports aura modifié sa réglementation pour permettre ce mode de transport dans les rues et les pistes cyclables (mais pas sur les trottoirs).