Punaises de lit: infestations extrêmes

La Presse La Presse La saison des déménagements qui s'ouvre est également celle... des punaises de lit. Les chiffres officiels indiquent que le problème est stable à Montréal, mais les cas d'infestations majeures se multiplient, témoignent des exterminateurs. Des locataires vivent depuis des années avec des milliers d'insectes et contaminent tout le monde autour d'eux. Entrons ensemble dans un de ces immeubles où propriétaires et locataires sont plongés en plein cauchemar.

« Il va finir par contaminer toute la rue ! » Ryadh Zouaidia enfile une paire de gants de latex. Il écarte les plis du coussin bleu de la berceuse. Elles sont là, bien visibles. La grappe de punaises grouillantes qui s'accrochent aux fibres du tissu montre l'ampleur de l'infestation des insectes dans ce logement du quartier Saint-Michel.

« Quand on en voit sur les murs et sur les meubles, c'est que l'infestation est extrême, explique l'exterminateur. Des cas comme ça, on en voit tous les mois. » Ce matin, M. Zouaidia pourra enfin procéder à un traitement d'extermination dans le logement d'un locataire. L'homme est absent. Comme toujours, quand il a vu arriver les intervenants venus l'aider à préparer son logement pour le traitement, il s'est sauvé par l'arrière de l'immeuble. C'est la troisième fois qu'ils viennent sur place. Chaque fois, le locataire leur a fait faux bond, et ils ont dû repartir bredouilles. La première visite a eu lieu à la mi-avril. « On l'a vu sur son balcon ce matin. Il a donné son accord verbal pour qu'on prépare le logement pour l'extermination », dit l'inspecteur municipal, qui accompagne le personnel mandaté par l'Office municipal d'habitation de Montréal. Le propriétaire de l'immeuble, Roger Landry, leur ouvre donc la porte.

Les gens qui y pénètrent ont revêtu des combinaisons et des chaussons jetables par-dessus leurs vêtements. « En situation d'insalubrité, on met toujours ça », explique Mélanie L'Archevêque. Un locataire négligent et obstiné L'histoire de ce petit logement, c'est celle d'un locataire négligent et obstiné, qui refuse depuis trois mois de préparer adéquatement son appartement pour un traitement d'extermination. Et qui cause beaucoup, beaucoup de dégâts. Nous avons tenté de lui parler à maintes reprises. Il n'a jamais ouvert la porte ou décroché le téléphone. « Parce qu'il ne veut pas collaborer, il empêche une petite famille de vivre, il y a des enfants qui ne voient pas leur père, il y a deux logements contaminés, ç'a mis beaucoup de gens dans la merde... Tout ça parce qu'il ne veut pas nettoyer ! » - Roger Landry, propriétaire de l'immeuble

C'est un fait : la mauvaise volonté de ce locataire a pourri la vie des habitants de deux immeubles, qui essaient depuis près de trois mois maintenant d'en finir avec les punaises. C'est que l'infestation dans son logement est si importante que l'appartement situé de l'autre côté du mur mitoyen en béton, dans le triplex voisin, a été contaminé par les punaises. C'est en passant par la trappe de la baignoire, où se trouve la valve d'eau de l'appartement, que les insectes ont pu pénétrer dans l'immeuble voisin. « Ce n'est pas la première fois que j'entends parler d'une situation semblable », dit Hans Brouillette, porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. « Les punaises sont un problème de santé publique, pas un problème de logement. Elles ne sont pas que dans le locatif, mais aussi dans les salles d'attente, les transports en commun, les sièges de cinéma. » La locataire contaminée, dans l'immeuble voisin, a subi quatre exterminations. Toujours, les insectes sont revenus. Elle a tenté d'étanchéifier son logement, en vain. C'est que la punaise se glisse dans la moindre fente de quelques millimètres. Elle peut vivre des semaines sans nourriture. Et se reproduit à une vitesse folle.

Cette locataire nous a demandé de ne pas dévoiler son nom. Elle est enseignante et craint que la présence de punaises chez elle ne fasse réagir parents et collègues. « Tous les matins, je passe mes vêtements à la machine à vapeur pour m'assurer que je n'en transporte pas dans ma classe », dit-elle. La jeune femme a du mal à parler de la situation sans devenir émotive : elle vit un cauchemar depuis trois mois. « Il a fallu tout vider. J'ai fait 10 sacs de vêtements, rideaux, literie pour la laveuse-sécheuse et 16 sacs de matériel à congeler. On pensait en avoir fini avec tout ça. Et vendredi dernier, la petite s'est encore fait piquer. » La petite, c'est la fille de son conjoint, qui a deux enfants en garde partagée. Évidemment, la mère ne veut plus que ses enfants aillent chez leur père... parce qu'elle craint d'être elle-même contaminée. « Ç'a été extrêmement difficile. Les enfants ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent plus aller chez leur père. » - Une locataire contaminée dans l'immeuble voisin « Je trouve aberrant qu'un monsieur de 80 ans qui a besoin d'aide puisse causer tout ça. C'est aberrant. Il va finir par contaminer toute la rue ! » Les punaises ont en effet migré chez elle, mais également chez la voisine de palier du locataire fautif.

Les propriétaires impuissants « Je ne dors plus, je ne mange plus... Il a quasiment le pouvoir de faire annuler la vente de notre maison », dit France Landry, conjointe de Roger Landry, tous deux propriétaires de l'immeuble depuis 40 ans. Le couple a en effet vendu le triplex. La vente est conclue, mais l'acte officiel, pas encore signé. En attendant, ils ont placé tous leurs effets à déménager dans des sacs... de peur de transporter des punaises avec eux.

« Je paye mes taxes, je paye mon hypothèque... mais on dirait que la maison appartient à mon locataire », s'insurge Mme Landry. Les propriétaires se sentent complètement impuissants. Ils ont entamé une procédure d'éviction à la Régie du logement, mais elle peut prendre des mois à se régler. En quelques heures à peine, tout ce qui était « traitable » dans le logement du locataire a été aspergé avec des produits chimiques ou de la vapeur brûlante. Et la totalité de ses biens s'est retrouvée dans des sacs ou des bacs hermétiques, et le tout s'est retrouvé dans l'immense remorque réfrigérée de l'entreprise Extermination Gagné, dans laquelle il est possible de caser les meubles de deux appartements de cinq pièces.

« On a fait plusieurs tests pour trouver la durée létale, explique Ryadh Zouaida. Après quatre jours à - 19 oC, les punaises sont mortes. Donc, on les met cinq jours à - 27. Une fois qu'on a zéro présence, on redonne les effets au locataire. » L'épidémie silencieuse

Autour de 3 % des Montréalais, soit environ 17 000 ménages, déclarent avoir eu des problèmes de punaises au cours des 12 derniers mois.