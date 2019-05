Québec ouvert à prolonger la ligne orange du métro

La ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, s'est dite ouverte à étudier l'extension du réseau souterrain du terminus Côte-Vertu jusqu'à la gare ferroviaire Bois-Franc. Cette mesure permettrait de connecter le métro au futur Réseau express métropolitain (REM).

« Ce que je demande à l'ARTM, et je sais qu'ils sont déjà à l'ouvrage, c'est d'accélérer les fiches d'avant-projet qui vont permettre d'avancer plus rapidement avec ce projet-là », a expliqué Mme Rouleau.