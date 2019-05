Dorval cherche l'appui de toute l'île pour le prolongement du REM

Bruno Bisson

La Cité de Dorval va solliciter ce soir l'appui de l'ensemble des municipalités de l'île de Montréal pour obtenir le prolongement du futur Réseau express métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt et placement du Québec, entre l'aéroport international Trudeau et la gare locale, où s'arrêtent les trains de banlieue et ceux de Via Rail.

La résolution déposée à l'ordre du jour du conseil d'agglomération de Montréal de ce soir par le maire de Dorval, Edgar Rouleau, « demande officiellement au gouvernement du Québec qu'une gare intermodale soit réalisée à Dorval en prolongeant l'antenne aéroportuaire du REM d'environ 700 mètres ». Ce prolongement permettrait de fusionner « les gares de trains de banlieue de la ligne Vaudreuil-Hudson, opérés par exo, des services ferroviaires interurbains opérés par Via Rail, le terminus d'autobus opéré par la Société de transport de Montréal, et une station de navettes électriques autonomes opérées par le Réseau express métropolitain de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ Infra) ». Cette municipalité de 20 000 habitants, qui n'a jamais digéré sa mise à l'écart du plus important projet de transports collectifs de Montréal depuis la construction du métro, a convoqué ce matin une conférence de presse où seront dévoilés « de nouveaux éléments » en appui à sa demande de prolonger le REM. Une source de La Presse a affirmé qu'on devait notamment rendre publics les résultats d'une étude de circulation et d'achalandage qui démontrerait « un impact positif majeur » si la future antenne du REM était prolongée jusqu'à la gare Dorval actuelle, beaucoup plus facile d'accès pour les résidants locaux que les installations de l'aéroport. 35 mètres sous le stationnement Coïncidence (ou pas), la société autonome qui gère l'aéroport international Trudeau, Aéroports de Montréal (ADM), annonçait hier l'attribution d'un important contrat de gérance de construction pour des projets totalisant 2,5 milliards « qui changeront définitivement le visage de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau ». La future station souterraine du REM fait partie intégrante de ces projets. Selon le communiqué publié hier par ADM, qui appuie la demande de prolongement de la Cité de Dorval, le projet d'ensemble, surnommé « côté ville », comprend la construction et l'aménagement souterrain de la station du REM, à 35 mètres sous le stationnement étagé actuel de l'aéroport (voir l'illustration).

Agrandir Une station souterraine du REM sera installée à 35 mètres sous le stationnement étagé actuel de l'aéroport international Trudeau. IMAGE FOURNIE PAR AÉROPORTS DE MONTRÉAL