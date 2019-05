Les élus du Plateau entendent continuer dans la lignée de Luc Ferrandez

« On ne ralentira pas la cadence des changements dans le quartier, a déclaré le maire par intérim de l'arrondissement, Alex Norris, lors d'un point de presse mercredi. On porte la même vision. On a une continuité et on est très fiers de ce que notre équipe a pu réaliser sur Le Plateau-Mont-Royal et que nous allons continuer à réaliser. »

Flanqué des conseillers municipaux de l'arrondissement, il a salué le travail de Luc Ferrandez, maire du Plateau-Mont-Royal pendant près de 10 ans.

M. Norris s'est dit en désaccord avec sa décision de démission, mais pense que les questions soulevées par son ancien collègue sont pertinentes.

« La vision écologiste du Plateau-Mont-Royal a toujours été portée en équipe et ça va continuer à être porté en équipe », a-t-il ajouté.