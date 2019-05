Un nouveau bus express pour soulager la ligne orange

La mairesse Valérie Plante et le président de la Société de transport de Montréal (STM), Philippe Schnobb, ont annoncé lundi la création d'une nouvelle ligne de bus express et d'une voie réservée sur une partie de l'avenue Papineau afin d'offrir une alternative aux usagers de la ligne orange du métro, entassés comme des sardines en périodes de pointe.

Cette annonce était aussi un prétexte au lancement du « mouvement orange », une série d'initiatives de la Ville de Montréal et de la STM qui visent à améliorer l'efficacité et la capacité de ses réseaux de transports collectifs, tout en soulageant la ligne orange du métro qui fonctionne presque à saturation.

« Pourquoi lancer un mouvement orange ? a demandé Mme Plante. Parce que nous avons toutes sortes d'idées éprouvées pour développer la prochaine génération des services de mobilité. On vous entend, on le sait qu'il y a un problème, que ce n'est pas facile pour quiconque doit passer par la station Berri-UQAM, en période de pointe, le matin. »

Ces initiatives sont « temporaires et à court terme », a reconnu Mme Plante. « Mais je peux vous garantir qu'on fait tout ce qu'on peut, dans la mesure de nos moyens et de notre capacité à la Ville de Montréal et à la STM. Et on a bien hâte de vous monter les prochaines étapes du mouvement orange, et comment nous souhaitons soutenir la mobilité à l'échelle de l'île de Montréal ».

Scinder l'express 435