Véhicules lourds: les contrôleurs routiers s'inquiètent pour les structures en mauvais état

En descendant le boulevard Des Sources en direction sud, vers l'autoroute, plusieurs panneaux orange, très visibles, annoncent la limite de charge de cinq tonnes au maximum sur la bretelle pour l'A20 Ouest. À l'entrée de l'échangeur Des Sources, un panneau encore plus grand pointe vers un chemin de détour via l'autoroute 20 Est et l'échangeur Dorval.

« Actuellement, il y a des centaines de structures de la région de la Capitale nationale et de la région de Montréal qui sont en limitation de poids et qui, malheureusement, ne font pas l'objet de contrôles routiers faute d'effectifs suffisants. » - Éric Labonté, président de la FCCRQ, dans sa lettre à la SAAQ

45 tonnes en trop

Selon le contrôleur, la seule présence d'un véhicule du contrôle routier à proximité du pont suffit pour éloigner le trafic lourd. « C'est comme la police sur le bord des routes. Quand on est là, le mot se passe très vite sur les ondes entre les camionneurs, et ils font plus attention. Ils les prennent, les détours. Mais pour ça, il faut être là. »

Il affirme que des agents du contrôle routier assurent présentement environ quatre heures de présence pour surveiller l'accès à cette bretelle d'autoroute. « Ce n'est pas assez », dit-il.

Avant que la circulation y soit interdite aux camions, en juin 2017, cette bretelle de l'échangeur Des Sources montrait des débits quotidiens d'environ 5000 véhicules, dont 7 % de camions, soit une moyenne de 350 camions par jour.

Il y a d'autres cas semblables, poursuit le contrôleur.

« À Sherbrooke, une fois, on a interpellé un camion qui venait de passer sur le pont de la rue des Grandes-Fourches. Il a été pesé à 55 tonnes. Le poids maximum sur ce pont-là est de seulement 10 tonnes. » - Un contrôleur routier

Ce pont en piteux état, qui date de 1963, va complètement disparaître du paysage d'ici quelques années dans un projet de réaménagement majeur de la Ville de Sherbrooke, qui va couper tout lien entre la rue et le réseau routier supérieur.

Dans l'intervalle, toutefois, cette vieille structure, qui porte aussi le numéro de route 143, reste sur le trajet le plus court et le plus rapide entre le centre-ville de Sherbrooke et le réseau d'autoroutes (55, 610, etc.) qui ceinture la Reine des Cantons-de-l'Est.

Pas d'inquiétudes

À la vice-présidence de la SAAQ responsable du contrôle routier et de la sécurité des véhicules, le directeur général du soutien aux opérations, Claude Pigeon, affirme sans détour qu'il « ne partage pas du tout les inquiétudes de M. Labonté » quant à la sécurité des ponts et des structures du Ministère, et la nécessité de surveiller des structures en particulier.

« Pour les ponts à tonnage réduit, affirme M. Pigeon, on n'assigne pas des contrôleurs à surveiller une structure de façon continue, à moins d'en recevoir la demande spécifique par le ministère des Transports du Québec. De temps en temps, il y a un pont ou un viaduc pour lequel le Ministère va nous demander une surveillance particulière, parce qu'ils ont détecté un problème de structure imminent. C'est très rare. Cette année, on n'a pas eu une seule de ces demandes, sauf pour la région de Gatineau, en raison des inondations. »

M. Pigeon estime que la protection des infrastructures routières est mieux assurée par « la présence des postes de contrôle partout sur le réseau routier, et un parc de véhicules de patrouille dont la moitié est équipée d'une balance ou d'un pèse-roue. C'est comme ça qu'on peut peser des véhicules sur tout le territoire ».

Le directeur indique qu'en 2018, les constables du contrôle routier du Québec ont réalisé un total de 102 315 vérifications de poids de véhicules, qui ont conduit à 5151 constats d'infraction. Une moyenne de camions en infraction d'à peine 1 véhicule sur 20 (ou 5 %), fait remarquer M. Pigeon. Et la tendance est à la baisse, assure-t-il.

« On est performant, on augmente le nombre de nos interventions à chaque année et on fait une bonne job. On a les effectifs nécessaires pour faire notre travail », répond-il aux demandes de la Fraternité.