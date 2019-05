Mystère sur le début des tam-tam du mont Royal

Encore cette année, chaque dimanche matin, et ce, jusqu'au coucher du soleil, le mont Royal est l'hôte des célèbres tam-tam qui réunissent des centaines de fervents et de curieux. Mais le mystère persiste sur l'origine de ce rendez-vous dominical.

Un atelier de percussionnistes

À l'été 1979, Don Hill, un musicien de rue aujourd'hui décédé, parcourt les rues du centre-ville en placardant des affiches pour annoncer le Hundred Drummer's Workshop. L'homme originaire de Detroit recherche 100 joueurs de djembé pour organiser un drum-circle (cercle de tambours) sur le mont Royal. Don Hill parvint à réunir une soixantaine de percussionnistes et l'événement attire les foules.

Le Hundred Drummer's Workshop serait à l'origine de l'une des manifestations culturelles les plus colorées et emblématique de Montréal, ont soutenu certains témoins de l'époque à l'ethnologue Monique Provost dans le cadre de sa thèse de doctorat sur l'histoire des djembés au Québec.

En entrevue à La Presse canadienne, l'ethnologue a précisé que la montagne était déjà un lieu « d'échanges interculturels du tambour pour les érudits » peu avant le début de ces rassemblements.

« À l'époque, il y avait déjà des attroupements de musiciens sur le mont Royal. Des gens comme Don Hill et Michel Séguin - membre fondateur du célèbre Ville Émard Blues Band - fréquentaient la montagne pour échanger des connaissances et pratiquer. Mais Don Hill avait la fantaisie de faire des grands rassemblements de tambours comme ce qui se passait aux États-Unis. Comme il était Américain, il voulait reproduire ça ici. »

Le musicien professionnel Daniel Bellegarde faisait partie des premiers percussionnistes à venir aux rendez-vous dominicaux sur le mont Royal.

« C'est Don Hill qui est le premier à avoir organisé les drum circles sur la montagne. Il a attiré beaucoup de monde », a-t-il raconté à La Presse canadienne. Il a décrit Don Hill comme un musicien charismatique qui savait diriger les autres percussionnistes.

Mais au fur et à mesure que les rassemblements gagnaient en popularité, il y eut une sorte de scission entre les musiciens professionnels et les amateurs, selon lui.

« Au début, c'était ordonné. Avec les années, c'est devenu un drum circle anarchique. Certains voyaient l'exercice comme une façon de se défouler où on joue pour soi-même et on essaie de frapper plus fort et plus vite que l'autre alors que dans la tradition américaine, un drum circle doit avoir une unité. »

Malgré « l'anarchie » provoquée par la popularité de l'événement, « le côté ludique est toujours là et les tam-tam se sont simplement transformés en une autre chose avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs », estime M. Bellegarde.

La version de David Thiaw

Mais le musicien David Thiaw, qui fréquentait Don Hill et Daniel Bellegarde à l'époque, soutient que c'est plutôt lui qui est à l'origine des tam-tam du Mont-Royal. David Thiaw donne aujourd'hui des cours de percussions dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique. Rejoint au téléphone par La Presse canadienne, il n'a pas hésité à réclamer la paternité des tam-tam. « Oui, c'est moi qui ai démarré ça », proclame-t-il.

David Thiaw a quitté le Sénégal pour étudier à Montréal au début des années 70. À l'époque, il donnait des ateliers de djembé au Jazz Bar sur la rue Ontario et au Café Mojo sur l'avenue du Parc. L'été venu, il se réunissait avec d'autres musiciens, dont le percussionniste professionnel Michel Séguin dans le parc Girouard, à Notre-Dame-de-Grâce.