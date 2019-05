Longue attente pour laisser ses rebuts à l'écocentre de Côte-des-Neiges

Après un ménage du printemps ou des rénovations, des Montréalais ont décidé d'aller porter débris, résidus domestiques dangereux et autres à l'écocentre, hier. Avec la fermeture pour une période indéterminée des centres à LaSalle et à Saint-Laurent, ils ont cependant dû s'armer de patience pour laisser leurs rebuts à l'écocentre de Côte-des-Neiges.

Noor Hossan, un habitant de Ville-Émard, s'est d'abord rendu à l'écocentre de LaSalle, ne sachant pas qu'il était fermé. Ayant démoli un cabanon dans sa cour, il avait loué une camionnette pour transporter les débris. Il faisait la queue depuis une trentaine de minutes lorsque La Presse l'a rencontré. « C'est terrible, a-t-il dit, en riant tout de même. Ça tue ma journée. J'avais d'autres plans, je ne pensais pas passer deux ou trois heures à aller porter mes déchets. » Avec la location de la camionnette, dont le tarif augmentait toutes les quinze minutes après une heure trente, et un homme payé pour l'aider, il estimait le coût de l'expédition à 200 $.

La Ville de Montréal a annoncé la suspension des activités de l'écocentre de Saint-Laurent le 23 avril et de celles de l'écocentre de LaSalle la semaine suivante, faute de fournisseur pour assurer le transport des rebuts, en raison du bannissement de Mélimax et de ses filiales des contrats publics. L'entreprise a été accusée d'avoir déversé des déchets dans une ancienne sablière.

François Gougeon, rencontré à l'écocentre de Côte-des-Neiges hier, était moins préoccupé par l'attente que par la gestion des matières résiduelles au Québec. « Il y a un problème dans les débouchés, c'est toute la chaîne de valeur qui devrait être revue », a-t-il dit. Il s'inquiétait aussi de l'impatience possible de certains concitoyens. « On a pris des habitudes, on est plus conscients, a-t-il ajouté. On espère que les matériaux apportés ne seront pas enfouis, que ça va se faire de façon à respecter l'environnement. Nous, on peut attendre. Mais d'autres moins patients vont peut-être prendre l'habitude de jeter tout ça dans les champs ou dans le canal de Lachine. »

Appel d'offres

À la Ville, on a indiqué que les démarches concernant un appel d'offres pour trouver un nouveau fournisseur sont en cours. En attendant, les Montréalais sont invités à consulter les informations sur le site de la Ville ou à s'abonner à ses alertes pour s'assurer de l'ouverture de leur écocentre avant de s'y rendre.

À LaSalle, un employé était sur place pour rediriger les personnes vers un autre écocentre. Majid Motehvah est arrivé avec un chargement de planches de bois vers 16 h 30. « Je n'avais pas vu que c'était fermé », a expliqué l'homme en entrant l'adresse d'un autre centre dans son téléphone. Il est reparti rapidement, dans l'espoir de pouvoir se départir de ses matériaux avant la fermeture, à 18 h.