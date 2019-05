Travaux: l'autoroute 15 à éviter, du pont Champlain à Décarie

La circulation automobile sera perturbée par une longue série d'entraves durant toute la fin de semaine dans le corridor de l'autoroute 15 et du pont Champlain à partir de la route 132, sur la Rive-Sud de Montréal, jusqu'à l'autoroute Décarie. Mobilité Montréal recommande aux usagers de la route d'éviter complètement le secteur, à partir de ce soir jusqu'à lundi matin, dans la mesure du possible.

La plus encombrante des entraves prévues sera en vigueur à compter de minuit, ce soir, sur l'autoroute 15 Sud, à partir de l'échangeur Turcot jusqu'à l'entrée du boulevard Gaétan-Laberge, dans l'arrondissement de Verdun. L'autoroute sera complètement fermée à la circulation, en direction du pont Champlain et de la Rive-Sud, jusqu'à lundi matin.

Les automobilistes en provenance de l'autoroute Décarie (A15 Sud) et qui se dirigent vers la Rive-Sud devront emprunter la bretelle de l'échangeur vers la route 136 Est, et faire un détour par le centre-ville de Montréal et l'autoroute Bonaventure afin de revenir vers le pont Champlain.

Autoroute 15 Nord