Golf de L'Île-des-Soeurs: Verdun menace d'expulser le propriétaire

Agrandir

Le golf de L'Île-des-Soeurs a rouvert sous un nouveau nom, Golf Exécutif Montréal, et pratique une nouvelle politique tarifaire. Pour y mettre les pieds, il faut désormais être membre. Le forfait est de 10 000 $ par an pour les gens de 18 à 30 ans, de 15 000 $ pour les plus âgés et de 25 000 $ pour les membres d'affaires.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE