Prolongement du REM: la ministre Rouleau critique la «saute d'humeur» de Valérie Plante

La ministre déléguée des Transports et responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, s'explique mal la réaction ulcérée de la mairesse de Montréal face à l'annonce des études préliminaires pour une phase deux du Réseau express métropolitain (REM). Il s'agit, selon elle, d'une bonne nouvelle notamment pour l'est de Montréal, qui ne justifie pas une telle « saute d'humeur ».

Selon la ministre Rouleau, les critiques de Valérie Plante et son exigence que les études sur le REM soient sous la responsabilité unique de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) sont injustifiées. « On répond à un besoin clair. Ce que je vois, c'est de l'immobilité dans la région métropolitaine à certaines heures. Il faut corriger cette situation-là. À partir du moment où on aura les données des études, on pourra les intégrer dans la planification de l'ARTM. C'est un élément supplémentaire pour améliorer la mobilité dans la région métropolitaine et sur l'île de Montréal. Vraiment, je ne comprends pas la saute d'humeur de la mairesse Plante », a indiqué la ministre Rouleau jointe au téléphone.

En conférence de presse ce matin, Valérie Plante a demandé- « je dirais même que j'exige », a-t-elle ajouté - que tout soit entre les mains de l'ARTM, un organisme qui a toute la légitimité pour agir. L'ARTM a été mise en place pour faire la planification du transport collectif « dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale », comme l'indique le site de l'organisme.