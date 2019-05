Une chaîne humaine pour contrer le projet de loi 21

Ce regroupement constitué de citoyens, de groupes religieux, de juristes et d'enseignants s'inspire du mouvement des chaînes humaines autour des écoles pour, cette fois, démontrer symboliquement l'importance de protéger les droits et libertés de la personne.

Pour Michel Seymour, professeur de philosophie à la retraite de l'Université de Montréal, il est vrai que la démocratie s'appuie sur l'opinion de la majorité. Il ajoute cependant que le droit, lui, doit protéger les minorités.

Le porte-parole de la coalition soutient que si le gouvernement caquiste cherche à afficher la plus grande neutralité possible de l'État, il rate sa cible avec le projet de loi 21.

« Un État qui est vraiment neutre ne doit pas se mêler de la religion. Or, pour être en mesure d'interdire les signes religieux des personnes en position d'autorité, on est obligé de dire que le signe religieux manifeste une apparence de partialité. Ce faisant, on porte un jugement sur des signes religieux, donc on se mêle de religion. Ce qu'un État neutre ne doit pas faire », explique-t-il.

Michel Seymour voit « un manquement à la neutralité » dans la nature même du projet de loi. « Quand on commence à se mêler de ça, on cesse d'être neutre et l'État doit être neutre s'il veut être laïque », plaide-t-il.

Ce retraité de l'enseignement a témoigné en commission parlementaire contre le projet de « Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État » que voulait adopter le gouvernement péquiste en 2014. Selon lui, la Coalition avenir Québec reproduit ni plus ni moins que la même discrimination.

« Maintenant, on vise un sous-groupe, mais ce qui était injuste et discriminant pour l'ensemble des employés de l'État l'est aussi pour ce sous-groupe. Du point de vue de la primauté du droit, on discrimine un sous-groupe », estime M. Seymour.

Le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État, déposé en mars par le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion Simon Jolin-Barrette, interdit à plusieurs catégories d'employés de l'État en position d'autorité de porter tout signe religieux dans l'exercice de leur fonction. À cette liste s'ajoutent également les enseignants et les directions d'école.

De plus, toute personne souhaitant recevoir un service de l'État devra se présenter à visage découvert. Le ministre Barrette a aussi prévu une disposition pour éviter tout risque de contestation judiciaire en décrétant d'emblée que la loi s'appliquera « indépendamment » de la constitution canadienne.