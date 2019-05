Manifestation en appui au projet de loi sur la laïcité

UGO GIGUÈRE

La Presse canadienne

Montréal

Quelques centaines de manifestants ont sorti leurs drapeaux et revêtu toutes sortes d'accessoires aux couleurs du fleurdelisé, samedi après-midi à Montréal, dans le but, disent-ils, de réclamer « une constitution citoyenne » et d'appuyer parallèlement le projet de loi 21 concernant la laïcité de l'État.