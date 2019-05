L'administration Plante fait volte-face et accepte la cohabitation

Mme Plante prend ainsi en compte les recommandations de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) rendues publiques hier matin pour une « vision d'avenir » du mont Royal. « Ce concept [de chemin de plaisance] permettrait la mise en valeur de l'expérience du mont Royal et la découverte de ses patrimoines paysagers, naturels et culturels, tout en réduisant et en décourageant le transit. En bref, un chemin qu'on emprunterait parce qu'il est agréable et non [parce qu'on serait] en quête d'un raccourci », explique l'OCPM.

Au cours des prochaines semaines, l'administration Plante précisera les aménagements qui seront faits dès cet été pour accentuer la sécurité.