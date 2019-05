Camillien-Houde: une expérience non concluante, précipitée et avec des objectifs imprécis

Dans son rapport rendu public ce matin, l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) souligne que le « projet a été perçu comme précipité », que l'administration n'a pas misé sur la concertation préalable avec les partenaires et a établi des objectifs « imprécis ou manquants ». Ainsi, l'OCPM recommande plutôt de maintenir la circulation automobile sur l'ensemble de l'axe Camillien-Houde/Remembrance, mais de transformer cette route en « chemin de plaisance ». Ce chantier nécessitera toutefois « du leadership et de la détermination », souligne l'OCPM qui estime qu'une telle mise en oeuvre devra se faire sous l'égide d'une instance administrative spécifique.

« Ce concept [de chemin de plaisance] permettrait la mise en valeur de l'expérience du mont Royal et la découverte de ses patrimoines paysagers, naturels et culturels, tout en réduisant et décourageant le transit. En bref, un chemin qu'on emprunterait parce qu'il est agréable et non en quête d'un raccourci », soutient l'OCPM.

Quelques mois après son arrivée au pouvoir, l'administration Plante avait décrété un projet-pilote qui s'est déroulé du 2 juin au 31 octobre 2018. Du même souffle, elle avait mandaté l'OCPM pour mener une évaluation du projet pilote.

Or, ce projet pilote « a généré une perception d'un accès plus complexe à la montagne », indique le rapport de l'OCPM qui souligne également que le projet pilote d'a pas permis d'améliorer la cohabitation des usagers. En fait, la baisse de la circulation s'est faite au détriment des parcours alternatifs qui ont créé de la congestion dans le voisinage.

L'OPCM note que la consultation qui s'est déroulée dans « un contexte de forte controverse », a battu un record de participation. Plus de 13 000 participants ont fait valoir leur point de vue (en ligne, activités d'information, ateliers et audiences formelles). L'OPCM a reçu près de 2000 opinions. Cela met en évidence l'attachement des Montréalais à la montage, souligne-t-on.

Dès 1990, des mesures d'interruption et de contournement de la circulation automobiles avaient été proposées par le Bureau de consultation publique de Montréal. L'OPCM avait également emprunté cette voie en 2008.

Le rapport présente 15 recommandations qui présentent une « vision d'avenir ». Cette dernière est présentée « dans la continuité de la vision promue par Olmsted lors du design du parc du Mont-Royal » et qui se caractérisait par deux traits majeurs : « une oeuvre d'art globale et démocratique » qui permet aux citadins de « se ressourcer au contact de la nature », relate le rapport.