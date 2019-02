Montréal songe à modifier un appel d'offres jugé problématique par le BIG

L'Inspectrice générale a remis un rapport hier aux élus montréalais pour rapporter des irrégularités dans le projet de Centre aquatique de Rosemont. Elle estime que l'appel d'offres rédigé par les consultants embauchés par la métropole pour gérer le projet favorise une entreprise, Myrtha Pools.

L'opposition à l'hôtel de ville a demandé l'annulation de l'appel d'offres en raison du « bris de confiance entre les professionnels et la Ville de Montréal », a indiqué l'élu Francesco Miele.

« Oui, il pourrait être annulé, mais il pourrait aussi être modifié pour éviter de prolonger indûment le dossier. C'est peut-être cette dernière option qui sera choisie étant donné que tous les autres éléments ne semblent pas problématiques », a indiqué Sylvain Ouellet, membre du comité exécutif.

Le BIG recommande d'ailleurs de simplement modifier l'appel d'offres et non pas de l'annuler unilatéralement. Le rapport recommande aussi de ne pas confier aux firmes Poirier Fontaine architectes et GBI Experts-Conseils la surveillance des travaux du volet des bassins de piscines.

Avant de prendre une décision finale, l'administration Plante a toutefois indiqué vouloir attendre le rapport de la Commission de l'inspecteur général, un groupe d'élus qui doit étudier les recommandations du BIG. Une décision sera ensuite prise avec le directeur général de Montréal.

L'appel d'offres devait prendre fin le 14 mars, mais la date sera repoussée si les critères sont modifiés, pour donner le temps à d'autres entreprises de se manifester.

Rappelons que le contrôleur général était intervenu pour demander le retrait des spécifications avantageant Myrtha, mais « l'enquête [du BIG] démontre toutefois que ces instructions n'ont pas été suivies ».