Neige et verglas: heure de pointe difficile

L'heure de pointe sur les routes s'annonce difficile avec une visibilité réduite et des chaussées partiellement enneigées. C'est glissant à plusieurs endroits avec de la pluie verglaçante qui s'est mise de la partie. Il y a de la poudrerie par endroits.

La faible neige et de la bruine verglaçante devraient cesser en fin de matinée. Les vents prendront de la force en après-midi, avec des pointes à 50 km/heure.

Au ministère des Transports du Québec (MTQ), le porte-parole Christian Fortin signale des routes partiellement enneigées sur une bonne partie du sud-ouest de la province, allant de l'Outaouais, en passant par Montréal et la Montérégie. On appelle à la grande prudence et à la patience.

Sur la Rive-Sud, la circulation est ralentie sur les autoroutes 20 et 30. Sur la couronne nord, l'autoroute 640, particulièrement en direction est, est congestionnée en raison d'un accrochage.

À Montréal, la sortie du pont Jacques-Cartier pour accéder au centre-ville est difficile à cette heure, selon les derniers rapports de Québec 511. Dans le secteur de l'arrondissement de LaSalle, les accès à la route 138 et au pont Mercier sont pénibles avec l'amalgame de voies de contournement en raison des travaux à l'échangeur Turcot.

Selon Environnement Canada, la neige devrait laisser place au soleil demain et samedi avec un mercure tout près du point de congélation. Dans la nuit de samedi à dimanche, un autre système devait laisser un mélange de pluie et de neige.