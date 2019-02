Montréal rapatrie des employés d'Haïti

Les violences secouant présentement Haïti ont incité la Ville de Montréal à revoir son engagement. Un employé a ainsi été rapatrié hier tandis qu'un autre se trouve présentement dans un vol de retour. Il s'agit d'un arpenteur du service des infrastructures et d'un coordonnateur du programme d'aide à Haïti.

« Ce n'est pas une décision facile à prendre parce qu'on veut soutenir le peuple haïtien le plus possible, mais on a le devoir de protéger nos employés et s'assurer qu'ils sont en sécurité », a indiqué la mairesse Valérie Plante.

La métropole participe depuis des années à la reconstruction de la « Perle des Antilles », notamment depuis le tremblement de terre qui a ravagé l'île en 2010. La Ville contribue à améliorer l'organisation de la ville de Port-au-Prince.

Le SPVM a indiqué pour sa part que ses huit agents prêtés à la mission des Nations unies en Haïti ne seraient pas rapatriés. Ceux-ci se trouvent en sécurité, assure le corps policier. Les agents sont déployés dans le cadre d'une mission de formation des policiers haïtiens.