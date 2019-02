Longueuil: un banc de glace dans une voie réservée

Personne ne peut dire depuis combien de temps ce banc de neige sale et durcie empiétait sur la voie réservée aux autobus du boulevard Taschereau à Longueuil. Ni comment il était arrivé là. Ni pourquoi on ne l'avait pas enlevé avant hier.

Mais on sait que pendant des jours, ce tas de glace de plus d'un mètre de large qui débordait du trottoir sur la chaussée du boulevard, un peu à l'ouest des Cinémas Guzzo, a forcé des chauffeurs du Réseau de transport de Longueuil (RTL) à « réaliser des acrobaties » pour contourner l'obstacle et a ralenti les déplacements de milliers d'usagers, cette semaine.

« Ça arrive chaque hiver, déplore le président du syndicat des chauffeurs d'autobus du RTL, Marc Rudd. C'est une problématique dans tout le réseau. Il y a aussi des bouts sur le boulevard Roland-Therrien où on voit cela, mais Taschereau, c'est la pire. C'est compliqué à déneiger. »

En plus de ralentir les services aux usagers, souligne-t-il, « les chauffeurs sont obligés de faire des acrobaties pour se ranger dans les voies de circulation régulières. On a la priorité pour tourner à gauche et s'insérer dans une voie, mais seulement quand la vitesse permise est de moins de 70 km/h. Le boulevard Taschereau, c'est une route à 70 km/h, alors, on n'a pas de priorité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une voie réservée. »

Plusieurs circuits importants du RTL empruntent cette voie. M. Rudd cite les lignes 4, 54, et 77, qui transportent quotidiennement des milliers d'usagers en direction du terminus Panama, à Brossard.

Une météo exceptionnelle

Avant que La Presse ne signale la présence de ce banc de neige dans la voie réservée du boulevard Taschereau, jeudi, le RTL ignorait tout de cet encombrant restant de tempête, tombée il y a presque deux semaines. Le Réseau avait d'autres chats à fouetter.

En raison des conditions météo exécrables des dernières semaines, indique la porte-parole du RTL, Alicia Lymburner, la société de transport a surtout été interpellé par l'état des abribus et des trottoirs, « qui constitue un irritant majeur pour la clientèle et qui est traité en priorité par nos services ».

« [La situation de la voie réservée] peut survenir annuellement à quelques reprises lors d'importantes chutes de neige suivies de verglas et de pluie, a indiqué Mme Lymburner. Nous avons des échanges fréquents avec la Ville de Longueuil, responsable du déneigement, et leur collaboration est très bonne. »

Le porte-parole de la Ville, Louis-Pascal Cyr, a assuré quant à lui que le tas de glace devait être enlevé hier lors d'une « opération ciblée pour le boulevard Taschereau afin de libérer complètement les voies réservées ».

« Nous sommes bien conscients du défi que représente la configuration du boulevard Taschereau lors du déneigement, indique-t-il, car en plus de la voie réservée, nous devons aussi nous assurer de déneiger les trottoirs afin de permettre aux usagers d'avoir accès aux autobus en tout temps. »